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沈榮欽國際視野》 【微知識：東協如何看美中與台海】

整體來看，台海衝突中，支持台灣比例最高的是菲律賓（28.4%）、柬埔寨（28.1%）、緬甸（19.6%）。 相對的，最支持侵略者中國的是寮國（8.1%）、汶萊（7.8％）。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2024/10/19 21:20

◎沈榮欽

新加坡教育部轄下 ISEAS-Yusof Ishak Institute 的東協研究中心，連續六年公布《東南亞態勢報告》（State of Southeast Asia Survey Report），成為了解東協想法的最佳報告之一。

在今年的《2024年東南亞態勢報告》，他們共成功訪問 1,994 位東協受訪者回答 51 個問題。必須說明的是，和其他調查不同的地方在於，《東南亞態勢報告》受訪者並不是從一般民眾抽樣而來，而是針對東協的智庫專家、學者、民間領袖、NGO 或媒體代表、政府官員、區域與國際組織代表調查的結果。

根據《2024年東南亞態勢報告》，我們可以發現：

● 1. 今年報告中最重要的發現或許是，如果要在美中之間二選一的話，中國以微小幅度首次超越美國，成為東協首選。

如果要在美中之間二選一的話，中國以微小幅度首次超越美國，成為東協首選。（取自貼文）如果要在美中之間二選一的話，中國以微小幅度首次超越美國，成為東協首選。（取自貼文）

● 2. 如果台海發生軍事衝突，多數（45.1%）主張回應方式是「反對武力，主張通過外交手段」，36.5% 中立，9.8% 對侵略者實施制裁，5.7% 對台灣軍事支援，3% 支持中國。

如果台海發生軍事衝突，多數（45.1%）主張回應方式是反對武力，主張通過外交手段。（取自貼文）如果台海發生軍事衝突，多數（45.1%）主張回應方式是反對武力，主張通過外交手段。（取自貼文）

● 3. 雖然都沒有超過30%，以個別項目而言，最支持軍事支援台灣的國家是菲律賓（14.9%），其次是柬埔寨（10.6%）；最主張制裁侵略者的是柬埔寨（17.5%），其次是緬甸（14.3%）和菲律賓（13.5%）。因為這些是互斥的單選，所以整體來看，台海衝突中，支持台灣比例最高的是菲律賓（28.4%）、柬埔寨（28.1%）、緬甸（19.6%）。

相對的，最支持侵略者中國的是寮國（8.1%）、汶萊（7.8％）。


● 4. 東協國家普遍認為中國對東協的經濟、政治與戰略影響力均超越美國。

東協國家普遍認為中國影響力超越美國。（取自貼文）東協國家普遍認為中國影響力超越美國。（取自貼文）

● 5. 諷刺的是，雖然普遍承認中國影響力，與被迫二選一時，會選擇中國，但事實上東協國家普遍不信任中國（50.1%），而且害怕中國用武力侵犯主權（45.5%）。

東協最信任的國家是日本，其次是美國，再來是歐盟。（取自貼文）東協最信任的國家是日本，其次是美國，再來是歐盟。（取自貼文）

相對的，東協最信任的國家是日本，其次是美國，再來是歐盟。和其被迫二選一時的表現極為不同。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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