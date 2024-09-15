自由廣場》防共軍侵台 美軍神秘海豹六隊「亮劍」

◎ 黃惟冰

金融時報（Financial Times）日前披露，因擊殺賓拉登而廣為人知的美國菁英特戰部隊海豹六隊（Seal Team 6），已為中國可能入侵台灣的情境秘密訓練一年多。由於海豹六隊所執行的任務及其相關行蹤皆屬高度機密，如今卻在大眾媒體前罕見曝光，顯見美軍有意藉此消息向北京「亮劍」，警告解放軍不要在美國總統大選前夕輕舉妄動。

另外，此消息背後還有兩個弦外之音需要後續觀察。第一，海豹六隊由於極度菁英，編制人數有限，先前曾曝光的任務多屬「斬首」、「點穴」式的行動，而非大規模的地面作戰或反兩棲作戰等。這樣的特殊專長，要如何應用在中國可能的對台入侵，相當程度反映出美軍對於台海衝突的情境想定，值得台灣軍方多加參考。

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第二，美軍為台海衝突預作準備不是新聞，不僅歷屆印太司令部的司令都有相關表示，包括海軍、空軍、陸軍，乃至於海岸防衛隊等單位的行動與演習，也都經常見諸大眾媒體。然而，海豹六隊作為特殊單位竟也一同投入，代表美軍全軍上下都已高度動員，將阻止中國犯台列為最優先任務。

總結而言，金融時報雖然未能透露海豹六隊更多的訓練細節，但一葉知秋，台北跟北京雙方都要心裡有數。

（作者從事公共服務業）

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