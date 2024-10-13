自由開講》「馬英九們」人在台灣 無心認同台灣

◎陳啟濃

馬英九鬧孩子脾氣，臨時決定不參加國慶大會，還批評賴清德的「新兩國論」，認為賴清德沒有資格擔任總統。許多人認為馬英九只是前總統，一個過氣沒有影響力的政治人物。然而台灣卻還有不少「馬英九們」，奉勸這些人早日認清事實，不要老是消費中華民國，人在台灣卻無心認同台灣。

前總統馬英九出席國民黨雙十國慶升旗典禮，缺席總統府前升旗，是因為賴清德總統提出新兩國論。（記者張嘉明攝）

馬辦的發言人蕭旭岑進一步闡述馬英九的主張，認為賴清德總統「用別人的公媽牌，拜自己的祖先」，批評賴清德是用中華民國的神祖牌，在拜台獨的祖先。也就是縱然賴清德強調中華民國在台澎金馬的主權，還是會受到「馬英九們」冠上台獨的招牌，當然後面還是要接著衍伸出「台獨引發中共武力犯台」，慣用的手法來挑撥台灣人認同國家的情感。

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然而賴清德雖然是「台獨金孫」，心中裝的卻是中華民國的主權，為了台灣的國家安定，確立台灣不屬於「中共國」的事實。他主張的台灣與中國互不隸屬，存在於現今實行民主制度的台澎金馬，務實接受現實環境，真正守護中華民國的存在，堅持國家的主權，讓台灣的中華民國成為全世界渴望自由民主的華人，引頸企盼所認同的祖國。

而「馬英九們」心目中的「中華民國」卻專為中共統一大業的野心打造，不切實際，不符現況事實的空中樓閣，甚至跟民主自由的價值大大違背。更可憐的是馬英九的中國夢，與習近平的「大中國」思維完全契合，潛藏著古代帝王心術，只顧自己政權的大一統，可以將國家私相授受，卻置老百姓生活不顧，只為順遂自己政治野心的權力欲。

「馬英九們」應該要早日覺醒，不要讓中華民國淪為跟中共政權分贓的工具，而是要堅持國家的主權，勇敢明智的守護住台灣珍貴的民主制度，守護住中國人民與國際人士對民主中國的期待。

（作者為時事評論員）



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