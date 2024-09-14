自由開講》國際法與主權：美國對臺灣的法律承諾

◎林哲宇

近期，美國通過《臺灣衝突嚇阻法案》，這項法案引起了國際社會的廣泛關注，該法案旨在加強臺灣的防禦力量，應對來自中國的軍事威脅；然而，這項立法也引發了一個重要問題：從國際法的角度來看，這是否標誌著美國對臺灣主權的某種正式承諾？此外，該法案與過去美國對臺灣的法律承諾，如《臺灣關係法》之間的關聯又是什麼？本文將探討這些問題，分析該法案在國際法框架下對臺灣地位及國際秩序的影響。

近期，美國通過《臺灣衝突嚇阻法案》，這項法案引起了國際社會的廣泛關注，該法案旨在加強臺灣的防禦力量，應對來自中國的軍事威脅。（法新社）

一、《臺灣衝突嚇阻法案》與美國的法律承諾

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《臺灣衝突嚇阻法案》並未直接涉及臺灣的主權地位，但其核心在於通過強化臺灣的軍事防禦力量，來應對中國的潛在侵略，這與1979年通過的《臺灣關係法》密切相關。《臺灣關係法》是美國國會在美臺斷交後通過的重要法律，旨在維護臺灣的和平與安全。該法明確指出，美國將繼續向臺灣提供必要的防禦性武器，並將把對臺灣的任何武力威脅視為對西太平洋地區安全的重大關切。

儘管《臺灣衝突嚇阻法案》加強了臺灣的防衛體系，它並未進一步承認臺灣為一個主權國家，這與美國長期以來的「一個中國」政策一致，美國雖不承認臺灣為獨立國家，但持續支持其防衛能力，這反映出美國在兩岸關係上保持的模糊戰略，即在不正面挑戰中國「一個中國」政策的同時，對臺灣提供實質性的安全支持。

二、該法案是否暗含承認臺灣主權？

《臺灣衝突嚇阻法案》並沒有明確承認臺灣的主權，因為這將違背美國長期遵循的「戰略模糊」政策，美國仍然承認中國政府是代表中國的唯一合法政府，但同時在軍事和外交上保持與臺灣的密切合作，該法案的重點在於維持臺海和平與穩定，並試圖通過嚇阻中國的軍事威脅來實現這一目標。

從國際法的角度看，該法案的通過並不構成對臺灣主權的正式承認，根據聯合國憲章，承認一個國家主權的權力屬於個別國家，但國際法並未要求所有國家必須相互承認主權，美國的做法仍然保持在國際法範疇內，避免明確挑戰中國的「一個中國」政策，維持了美國在臺海問題上的靈活性。

三、國際法框架下的臺美合作與兩岸關係

美國通過《臺灣衝突嚇阻法案》，進一步鞏固了與臺灣的安全合作，但這並不意味著美國對臺灣防衛的法律義務有任何質的變化，《臺灣關係法》早已為美國提供了與臺灣維持「非官方」關係的法律框架，根據該法，美國需對臺灣的安全給予關注，特別是在臺灣遭受軍事威脅時，美國應考慮採取適當的行動，但該法並未強制美國必須在臺海衝突中直接進行軍事干預。

與此同時，《臺灣衝突嚇阻法案》的通過可能進一步加劇兩岸緊張局勢，中國將其解讀為美國干涉內政和挑戰「一個中國」原則，這可能會促使中國採取更強硬的外交或軍事行動。儘管如此，該法案也顯示出美國有意嚇阻中國可能的軍事行動，維持臺海現狀，從而避免更大規模的衝突。

四、對國際秩序的影響

美國通過這項法案，無疑向國際社會傳達了其對亞太地區和平與穩定的重視，也彰顯了其希望維持現有國際秩序的意圖，這對美國的印太戰略具有重要意義。臺灣作為亞太地區的重要戰略位置，其安全穩定對整個地區的國際航運、經濟和政治有著直接影響，美國通過這樣的法案，不僅加強了對臺灣的支持，也試圖鞏固其在亞太地區的主導地位。

同時，這也給其他支持臺灣的國家帶來了參考依據，隨著美國對臺防衛合作的強化，其他民主國家可能會重新評估他們與臺灣的關係，進一步加強臺灣的國際支持網絡。這將使得臺灣在國際舞臺上得到更多的關注和支持，儘管它在正式外交上仍然面臨限制。

結論

從國際法的角度看，《臺灣衝突嚇阻法案》並未改變美國對臺灣主權的立場，該法案更著重於加強臺灣的防衛能力，以應對來自中國的威脅，美國通過此法案，並不意味著其對臺灣的防衛承諾有任何法律上的義務變化，仍然是在《臺灣關係法》框架下運作。

然而，這項法案的通過無疑將對兩岸關係及亞太地區的國際秩序產生深遠影響，它進一步強化了美國對臺灣的實質性支持，同時也可能加劇中國的不滿與強硬立場，未來，臺灣的安全保障將依賴於美國與其他國際盟友的合作，但同時也將面臨來自中國的持續壓力，在這個背景下，美國如何平衡其對臺支持與「一個中國」政策，將是國際社會關注的焦點。

（作者為政大政治系學生）

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