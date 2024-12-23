自由開講》川普NBC專訪 揭露百日施政藍圖

◎廖明輝



川普日前接受NBC主持人威爾克專訪，談話內容長達逾一小時。在訪談中，川普不僅直言指出他將在上任後一百天內以雷霆手段處理美國所面臨挑戰，更清晰地勾勒出「讓美國再次偉大」的施政藍圖。

川普日前接受NBC專訪，表示將在上任後一百天內勾勒出「讓美國再次偉大」的施政藍圖。（美聯社檔案照）

川普在專訪中展現對邊境與治安問題的強硬態度，直言過去數年大量非正常入境的移民湧入美國，導致犯罪率節節升高。他強調，上任第一天將施行更嚴苛的邊境政策，並採取強有力的遣返行動，彰顯美國準備整頓邊界的決心。他認為，唯有如此才能恢復美國人民對治安環境的信任，確保國人不必再擔心穿越街道買麵包都可能遭遇槍擊的荒誕處境。

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在經濟與能源政策方面，川普指出，物價飛漲是民眾普遍痛點，特別是日常必需品的成本飆升，讓許多家庭不堪重負。他計劃藉由恢復國內能源生產、廢除不必要的環保限制、終止強制推行電動車政策，來達成降低物價目標。他提到再度延長川普減稅方案，以維持經濟的高效成長。對於最終誰負擔關稅成本質疑，他並未明確保證，但主張關稅在過去已成功減輕美國對外不公平貿易，認為在經濟與外交談判是不可或缺的手段。

對於外交事務，他展現出堅持「美國優先」的立場。無論是北約軍費分擔問題、俄烏戰爭的解決方案，還是中國在亞洲區域的動態，他都明確表示美國不再盲目承擔最大負擔。川普強調，歐洲必須為自身的安全與利益出更大代價，否則美國不會無條件充當其軍事後盾，甚至會退出北約組織。

至於中國是否入侵台灣，他不願表態承諾是否進行軍事保衛，反而強調自己與習近平關係良好，期望以外交溝通抑制衝突。對於在選舉中並未支持自己的人，川普展示出強烈自信與包容，聲稱會以平等態度對待所有美國公民，強調無論政治立場如何，最終目標都是讓國家再度偉大。他認為美國的國際聲望在拜登任內已經下滑，如今需要全面整頓，將文明與秩序帶回國內社會。計劃以強硬手段來重塑國家形象，並對犯罪問題與各種內憂外患採取果斷措施。

整場專訪，川普的語氣流露出對於迅速行動、立即見效的強烈務實風格。企圖透過明確、可感知的行動證明自己有能力在短短一百天內扭轉局勢。無論外界是否認同其手段，但從川普的自信言談不難看出，他希望透過在上任首日即簽署一系列行政命令，包括經濟、能源和邊境等領域，透過極具衝擊力的行政命令，贏得民眾對美國核心價值與國家力量的信任。

他認為，犯罪問題、物價上漲及喪失社會安全感是當前亟待解決的挑戰，他將以實際行動為美國人民帶來希望與改變。同時，也向各國釋放政治訊號，顯示美國在他的領導下，將會強悍與務實的大步前行。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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