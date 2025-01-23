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自由開講》認知作戰無孔不入！國軍如何抵禦中共的「無聲攻擊」？

2025/01/23 19:00

◎ 張亞柔

認知作戰是一種以心理影響為主的戰略手段，目的是透過資訊操控，改變目標群體的認知、態度與行為，進而影響其決策。這種手法通常結合假訊息、輿論操控與心理壓力，深入滲透政治、經濟、軍事及社會層面，對敵方造成持久且難以察覺的影響。

中共透過認知作戰針對台灣展開多層次攻勢，主要目的是：

中共透過多平台滲透與高科技應用，針對台灣展開多層次攻勢認知作戰。（路透檔案照）中共透過多平台滲透與高科技應用，針對台灣展開多層次攻勢認知作戰。（路透檔案照）

1、破壞台灣內部團結：藉由炒作敏感議題，激化社會矛盾，削弱民眾對政府與國軍的信心。

2、削弱國際支持：散播台灣孤立無援的訊息，試圖削弱國際社會對台灣的支持。

3、降低抗拒能力：透過假訊息製造恐慌，動搖台灣民眾的心理防線，進一步削弱全民防衛意志。

中共操作方法：多平台滲透與高科技應用

1、社交平台滲透：利用異常帳號在PTT、Facebook、YouTube等平台大規模散播假訊息，引導輿論朝有利中共的方向發展。

2、媒體操控與代理人：通過親中媒體或代理人發布偏頗報導，干擾民眾對局勢的判斷。

3、高科技假訊息生成：採用人工智慧生成擬真影片或圖片，使假訊息更具迷惑性與滲透力。

認知作戰對台灣的影響

1、社會裂痕擴大：透過操作敏感議題，如能源政策、族群矛盾等，製造社會分裂，破壞內部團結。

2、民主體制受侵蝕：中共透過認知作戰影響台灣選舉，使選民的判斷被假訊息誤導，削弱民主體制的穩定性。

3、心理防線動搖：不斷的輿論攻擊與灰色地帶手段，讓台灣民眾感到疲憊與恐懼，降低對抗意志。

國軍《莒光園地》節目以往較為活潑、多元，但今年著重於認知作戰反制等面向。圖為主播蔡尚樺（右）參與實境節目錄製。（資料照，青年日報提供）國軍《莒光園地》節目以往較為活潑、多元，但今年著重於認知作戰反制等面向。圖為主播蔡尚樺（右）參與實境節目錄製。（資料照，青年日報提供）

對此，國防部表示，為應對日益嚴峻的認知作戰威脅，新年度《莒光園地》將圍繞三大面向進行教育，全面提升官兵應對能力：

1、涵養軍人信念—國家、責任、榮譽
透過國軍先賢先烈的事蹟與戰史教育，強化官兵的愛國精神與榮譽心，讓官兵深刻體認自身肩負的責任與使命。

2、認清區域情勢與中共認知作戰
新增的區域情勢與認知作戰單元，包含「區域情勢分析—認清中共」及「媒體識讀」，旨在幫助官兵理解中共灰色地帶襲擾及認知作戰態樣，提升其辨別假訊息的能力，防止受中共統戰影響。

3、強化軍人基本素養
結合「通識教育」與「聊聊國防」單元，充實官兵對國防政策與全民防衛的重要認知，提升其學識素養，進而成為全民防衛的中堅力量。

此外，國防戰略的調整如下：

1、強化全民防衛教育：透過學校與社會教育，提升國民對認知作戰的警覺與防範能力，打造堅韌的防衛心理。

2、加強國際合作：與美、日等民主盟友共享情資，提升數位聯防能力，遏制中共滲透行為。

3、反制假訊息機制：運用高科技偵測假訊息來源，迅速封鎖異常帳號與散播渠道，阻止假訊息的擴散。

總統賴清德著軍裝在莒光園地現身並與戰鬥機聯隊官兵對談。（資料照，青年日報提供）總統賴清德著軍裝在莒光園地現身並與戰鬥機聯隊官兵對談。（資料照，青年日報提供）

面對中共的認知作戰威脅，台灣國軍以強化官兵教育為起點，結合全民防衛意識，全面提升應對能力。《莒光園地》的改版與內容升級，顯示國軍對抗認知作戰的決心與行動力。唯有全民一心，才能有效抵禦這場「看不見硝煙」的戰爭，守護台灣的自由與民主價值。

（作者為自由業）

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