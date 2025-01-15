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自由開講》環狀線震損：責任歸屬與未來防災的雙重考驗

2025/01/15 19:00

◎ 陳琪

新北捷運環狀線在0403地震後所遭受的嚴重損害，不僅是一次工程技術的檢驗，更是一場對公共工程責任制度的全面審視。雙北市政府聯手向中華工程求償新台幣19.27億元，顯示政府在災後重建與責任追究上的決心。然而，中華工程的回應卻點出了另一個值得關注的問題——結構設計與施工標準之間的落差，可能是導致損害的核心癥結

新北捷運環狀線中原站到板新站之間軌道因0403地震導致有移位、錯開狀況，梁有「跑掉」。 （記者劉信德攝）新北捷運環狀線中原站到板新站之間軌道因0403地震導致有移位、錯開狀況，梁有「跑掉」。 （記者劉信德攝）

環狀線的橋梁設計採用了國內首例的「疊式橋梁結構」，這種高難度的設計本應在施工過程中嚴格按照核定的施工圖說執行。但協力廠商鑑定指出，中華工程未按圖施工，導致橋梁在地震作用下失去了抗剪能力，最終導致支承裝置失效。然而，中華工程方面則強調，他們在施工時均依據設計圖說，問題可能更深層地涉及結構設計的強度不足，以及地震力分佈在橋梁結構上的不均勻。

這種「設計與施工責任模糊」的現象，在大型公共工程中並不少見。設計單位負責提出理論上的安全結構，施工單位負責將設計落實到實體工程上，但兩者之間的協調與監督，往往成為問題的癥結所在。議員質疑臺北市政府在監造上未盡責任，而新北市政府則強調將依法究責。這樣的責任推諉，顯示出在公共工程的管理鏈條中，還存在著責任不夠明確、監督不夠嚴格的缺陷。

更值得注意的是，中華工程指出，此次受損的橋梁上下支承裝置在設計上是相同的，但只有上支承受損，下支承則保持完好。這顯示出設計單位對於地震力的分配可能存在誤判，或未能在設計初期就充分考慮到實際地震條件下的變化與應力分佈。這並非單一工程的個別問題，而是台灣在防震標準、橋梁設計乃至於後續維護上，可能存在著系統性的漏洞。

中華民國結構工程學會鑑定環狀線損壞原因，因中華工程未按核定施工圖施工，地震作用下，插銷進入贅餘空間，使得插銷底部脫離支承上、下盤交界面，進而喪失抗剪能力，支承失效致大梁產生錯位。圖為調坡板銑空至鋼樑下翼板。（新北市捷運局提供）中華民國結構工程學會鑑定環狀線損壞原因，因中華工程未按核定施工圖施工，地震作用下，插銷進入贅餘空間，使得插銷底部脫離支承上、下盤交界面，進而喪失抗剪能力，支承失效致大梁產生錯位。圖為調坡板銑空至鋼樑下翼板。（新北市捷運局提供）

法律途徑與災後復建的平衡

在法律層面，雙北市政府與中華工程雙方都表示將透過法律途徑來釐清責任歸屬，這是正確且必要的程式。然而，法律程式往往冗長且曠日費時，對於災後的即時復建與市民安全來說，法律途徑不應成為延遲工程復原的藉口。中華工程已經表示，將全力配合雙北市政府推動復原工程，並在專家建議下增設防落橋與抗拉拔裝置，以提高結構安全性，這些措施無疑是正確的方向。

然而，災後復建工程並不僅是技術性修復，還涉及市民的信任重建。當市民看到環狀線在地震後出現如此嚴重的損害時，對公共運輸系統的安全性自然會產生疑慮。政府與工程單位必須公開透明地向市民解釋災損原因、責任歸屬，並提出具體且可行的防範措施，才能真正撫平市民的焦慮與不安。

同時，這次事件也為台灣的公共工程監督制度敲響了警鐘未來在設計、施工、監造等各個環節上，都必須建立更嚴謹的機制，尤其在涉及複雜設計的公共工程中，協力廠商監督單位的角色應該被進一步強化，而不是在事後才進行追責

未來防災：設計與施工標準的全面提升

0403地震對於環狀線的影響，並非單一事件，而是台灣所有公共工程防災標準的一次全面檢驗。除了釐清這次事件的責任歸屬之外，更重要的是從這次事件中汲取教訓，全面檢視全台各大橋梁與捷運系統的防震設計，並進行必要的補強工程。

歷經253天的地震修復期後，新北環狀線於去年12月12日中午12時恢復全線通車。（新北捷運公司提供）歷經253天的地震修復期後，新北環狀線於去年12月12日中午12時恢復全線通車。（新北捷運公司提供）

中華工程指出，地震後專家建議增設防落橋與抗拉拔裝置，這些建議應該成為未來所有高架橋梁設計的標準配置，而不是事後補救的臨時措施。此外，對於疊式橋梁這類較少使用的結構形式，台灣需要建立更完善的設計與施工標準，並定期進行專業檢測，以確保其安全性。

在災害頻發的台灣，公共工程的安全性不僅是技術問題，更是社會穩定與國家安全的重要基石。每一次災害都是一個學習與改進的機會，政府與企業應該在這次事件中展現出負責任的態度，攜手建立更安全、更可靠的公共運輸系統，讓每一位市民都能安心搭乘捷運，享受便捷的交通生活。

（作者為台北市民）

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