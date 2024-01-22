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自由廣場》新竹球場工程盡速依約執行

2024/01/22 05:30

◎ 賴明煌

一年多前高學歷具科技背景的女性競選者，打著「理工女」口號贏得新竹市長選舉。就任後，她負面新聞不斷，且官司纏身，整體市政施政滿意度落在全國基礎之下，比她選舉時所攻擊的原任市長還低廿餘％，套句俗諺「新的沒來、不知舊的好」。

政府機關辦理公共工程，應在合理節省公帑與適當工期及必要的工程品質等條件下，單純化依約來執行，才是甲乙兩造履約的根本。且契約甲造就是政府機關有責任要減少無謂政治的干擾，交付給契約乙造承包商有工程專業執行的自由公平空間，這樣才能對得起納稅人。

選前炒作得沸沸揚揚的新竹棒球場施工品質，在她選上後，請來檢察官擔認副手，要務就是查球場弊端，未料「出師未捷身先死」任職不滿一年去職，迄今未滿四百天，市府已進行第四波主管改組。

半年前竹市府邀請美國大聯盟場務專家Chad Olsen，現勘場地排水與挖土採驗報告出爐後，確定朝全場置換天然草皮方案改善，當時預估工期四百個工作天，惟迄今球場仍未有任何改善，全場荒廢閒置近四百天！不僅棒球界怒斥為何市府不讓廠商盡速作業，民眾也引領頸企盼可辦國際棒球賽，未料該契約乙造日前與甲造新竹市政府開會後，傳出承包商已心死絕望想要認賠離場了。

倘該承包商依約在甲方超過半年後未提供該場地可施工的客觀條件，廠商可按照工程會所頒定的《工程採購展延工期、停工、終止或解除契約處理補充條款—第（二）項終止、解除契約處理補充條款》的第一目第三款規定「履行契約需機關之作為始能完成，而機關不作為時，如致廠商未能開工、延期開工或無法施工，其期間逾ˍ個月（未載明者，為六個月），並經廠商催告請求機關履行協力義務，使其得以開工或繼續施工，且機關自接獲催告之次日起逾ˍ日（未載明者，為廿日），仍無法同意廠商開工或繼續施工，致廠商依契約或法令通知終止契約或解除契約者。」

按此契約內的規定，屆時乙造不僅可以順利解約，並且也可以按上述規定的《第（一）項展延工期及暫停執行處理補充條款》第一目給付標準的規定，向新竹市政府提出「損害賠償」要求金錢與工期的賠償，那我們市民及所委託的新竹市政府真的虧大了！

（作者為成大博士）

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