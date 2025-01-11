自由開講》因應中共反介入與區域拒止戰略

◎廖明輝



中共的「反介入／區域拒止」（Anti-Access/Area Denial, A2/AD）戰略，目的在迫使美國離開或不敢進入西太平洋，特別是台灣周邊的戰略區域。中國企圖透過結合地理優勢與科技發展，以封鎖台灣、壓制美軍為目標，實現「台海內水化」地緣野心。在這樣的戰略佈局中，中國解放軍不僅在台海加強軍事行動，也持續在第一島鏈、甚至第二島鏈範圍內施展兵力投射，對美國及盟國形成壓迫態勢，確保中國在印太區域的戰略優勢。

中共7處空域保留區位置一覽。（資料照，本報製圖）

日前，中共藉由模糊化「聯合利劍-C」軍事演習，在台灣周邊設立空域保留區以展示A2/AD實力。根據國防部情報參謀次長謝日升中將分析，中國開設七處空域保留區，刻意避開國際航路，並在台海中線以西，且自上海一路向南至福建外海、達一千公里，震懾的對象不僅止於台灣。不僅嘗試對台灣全面封控，也向外延伸兵力，企圖將「台海內水化」，對印太局勢穩定構成影響。

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中共透過A2/AD戰略，運用多兵種聯合作戰，驗證快速封控、速決戰術可行性。凸顯中共以飛彈攻擊、電子戰壓制與海空聯合作戰形成封鎖圈的戰略企圖。然而，其目的並不限於台灣，亦包括威懾域外力量，尤其是美國及其盟友以削弱域外力量軍事干預的能力與意志。透過這種綜合性威脅，中共得以最大化其地緣優勢，並藉由長程飛彈、匿蹤戰機與艦艇等手段實現區域拒止，逐步推進第一島鏈防線成為美軍禁區。

面對中共A2/AD戰略，美國應捨棄傳統強權心態，採取「避實擊虛」非對稱策略。孫子兵法所言「兵之形，避實而擊虛」，對於弱勢方尤其重要。台灣可以發揮地形特性與科技優勢，以游擊與分散部署削弱中國正面壓制力。例如，小型無人機與隱蔽的沿岸據點可有效延長戰局，消磨中國的軍事優勢。此外，美國可以透過快速調度與隱蔽作戰，在解放軍的預設戰場外，尋找並攻擊其戰略漏洞。

面對中共A2/AD戰略，我國陸軍、空軍參與聯勇操演，展現精實的聯合作戰能力。（記者蔡宗憲攝）

台灣的地緣位置對美中兩國具有不可替代重要性。台灣不僅需提升三軍戰力，尤其是海軍，更應強化全民防衛意識與基礎建設韌性，確保在台海衝突發生時，具備持久作戰能力。台灣的防衛決心與韌性亦將影響國際對台海衝突的介入程度。透過展現強烈的自主防衛意志，台灣不僅可鞏固美國等盟友的支持，也能使中國認識到其軍事冒險將會付出巨大代價。

「不戰而屈人之兵」的策略亦應融入台灣的整體防衛構想。弱勢方應以心理與資訊戰為核心，透過訊息散佈、營造軍事威懾力與強化國內外輿論影響，干擾中國決策與內部穩定。例如，透過資訊戰手段，台灣可在國際社會強化「台海安全即全球安全」共識，形成對中國施壓的國際力量。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）



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