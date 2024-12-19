自由開講》軍演當頭卻出門舔共——馬英九為何甘當中國的「寶可夢」？

◎ 王濬

在中國揚言對賴總統過境美國進行報復，而在「第一島鏈」集結近百艘海軍軍艦和海警船，不只恫嚇台灣，更是劍指美國與日本、韓國、菲律賓、越南等國家之際——前總統馬英九突然宣布，要在12月18至26日再度訪問中國，時機選擇之糟糕，讓人看了都無法置信。當中國在台灣家門口附近叫囂著要軍演，我們的前任國家元首卻要高調跑去中國跟人家「心連心、手牽手」，馬英九到底在想什麼？

在中國人民解放軍海軍與海警連日來在第一島鏈區域出動大量艦艇進行軍事活動，並密集派遣軍機艦擾台之際，前總統馬英九宣布12月18至26日再度訪問中國。（資料照）

挽救「兩岸統戰第一品牌」形象？

馬英九基金會在12月初才剛結束浩浩蕩蕩的「明星中生統戰團」訪台行程，原本想製造「馬龍在台灣造成轟動」氣氛，最後卻整團淪為所到之處人人抗議的過街老鼠。從「中國台北隊」到「中山女高像盤絲洞」，每到一個地方就惹怒新的一群人，可以說跟訴求「廣交朋友」的統戰精神完全背道而馳，而蕭旭岑等人的「提油救火」更讓整個中生團的統戰初衷「完全走中」。

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馬辦以卸任元首之姿，淪落到一天到晚辦這種根本旅遊團的行程，還要顧慮中國眼光而不敢拿國旗、叫自己的國家「中國台灣」，本身就已十分令人唏噓了。結果現在這個「兩岸統戰第一品牌」卻連場9天8夜的行程都辦得丟臉掉漆，「統戰」進行到最後變得「朋友更少、敵人超多」，只怕這個在北京眼中的品牌形象已經十分岌岌可危。

「明星中生統戰團」訪台行程，原本想製造「馬龍在台灣造成轟動」氣氛，最後卻整團淪為所到之處人人抗議的過街老鼠。圖為馬英九4日與中國師生團到清大，沿途都有清大學生抗議及隨行，學生也高喊「滾回中國」、「打倒馬英九」。（記者洪美秀攝）

中生團訪台結束不到一週，馬英九就已經急著要去中國，像極了捅出樓子而忙著要回「總部」向老闆道歉的員工，也許也想趁新一波的「兩岸青年交流團」來洗掉之前「馬龍團」的不堪過往。只是啊，就算中國政府願意「放你一馬」，假裝什麼事也沒發生過；但台灣人的記憶哪有如此短暫？馬辦與國民黨那些為求「親中」而不惜「辱台」的種種言行，加上這次「明明軍演當頭，卻還出門舔共」的荒唐行徑，歷史都會記上一筆的。

害怕「風頭」被「兩岸公道伯」搶走？

前立法院長王金平近來在兩岸議題上動作頻頻，在募資平台上的「談判協調課」高調「復出」在公眾視野後，先是見了中國國台辦主任宋濤，又宣佈成立「中道和平聯盟智庫」，裡頭不乏馬政府時期的經貿與兩岸高官，後來又拋出「治權互不隸屬，主權同而不分」的「兩岸新論述」，第一時間獲得國民黨與中國媒體的雙重肯定，王金平要轉當「兩岸公道伯」的「人生第二春」儼然來臨。

最不希望看到國民黨有「兩岸新論述」的人，莫過馬英九。因為國民黨的「兩岸舊論述」，基本上完全奠基在「九二共識」、「一中各表」與「相信習近平」等「馬英九思想」之上。而「馬思想」的最大支撐，正是來源於中國政府的支持與肯定。不管「九二共識」或者馬英九個人形象，在台灣社會看來都在陳舊與腐臭，只要中國政府說這是香的，國民黨就得乖乖吞下去。每當國民黨有可能要偏離「九二共識」時，馬英九就能以「心靈導師」身份現身，指引國民黨「回到正軌」，這也因此讓馬英九穩居國民黨裡「兩岸交流第一人」的歷史定位。

前立法院長王金平拋出「治權互不隸屬，主權同而不分」的「兩岸新論述」，第一時間獲得國民黨與中國媒體的雙重肯定，王金平要轉當「兩岸公道伯」的「人生第二春」儼然來臨。（記者方賓照攝）

可以想見，當馬英九發現自己政治生命中的最大宿敵、到現在還在「我不講九二共識」的那個男人、把「太陽花學運」和「馬王政爭」這兩大「馬朝恥辱」都放進自傳還拿來當線上課程題材的王金平，居然可能要把「馬思想」整套丟進太平洋裡，而且還受盡中國官方的禮遇與歡迎時——究竟有多憤怒與驚恐。以前當總統時贏不過這個人，現在大家都卸任了還是贏不過，難道自己終身都要活在王金平的陰影之下？

更何況，從中國統戰長遠眼光來看，儘管「九二共識」與「一個中國」等主打的「政治商品」不會改變，但現在這個「代言人」真的是形象太糟；加上王金平本來就遠比馬英九更要符合「廣交朋友」的統戰心法，在地方派系與跨越黨派都有人脈、號稱「沒有敵人」，對比馬英九不但從以前就是「小圈圈用人、沒朋友」，到現在更是連國民黨內都常常頭痛會變「票房毒藥」。馬英九的憂慮可以想像，這或許也是他為什麼要急著回中國替自己「加值」的原因，輸給誰都可以，就是不能被老王給比下去？

配合「大外宣」需要的「中國寶可夢」？

如果翻開馬英九的過去紀錄，或許這次荒謬絕倫的「訪中三行」就是出於單純「按表操課」在配合中國。如同馬英九之前在宏都拉斯斷交與「蔡麥會」之際卻跑去中國「祭祖」、賴總統就職前不到一個月再跑去北京舉辦「馬習二會」等模式如出一轍。

每當中國有需要，要操作「台灣人也認同自己是中國人」、「台灣人也想要統一」、「台灣人不想要美國等國際社會介入台海議題」時，就會呼喚馬英九來中國一起上演「兩岸一家親」的制式戲碼。由此來進行「大外宣」與「對台統戰」，試圖向國際社會製造「台灣問題是中國內政」的假象，更讓世界民主陣營錯誤質疑台灣人的國族認同與抵抗意識，「馬代言人」對台灣國安與未來的破壞之深切與過份，幾乎要超越他過去擔任總統時對國家所造成的傷害。

每當中國有需要就會呼喚馬英九來中國一起上演「兩岸一家親」的制式戲碼。由此來進行「大外宣」與「對台統戰」，試圖向國際社會製造「台灣問題是中國內政」的假象。圖為4月馬英九、習近平在北京「馬習二會」。（歐新社）

在「軍演當頭」卻依然堅持「出門舔共」，細究馬英九的動機，除了「挽救統戰品牌形象」與「不想輸給王金平」等之外，或許他也就真的只是聽從中國召喚，成為中國對台各種軟硬兼施的「組合拳」一部分。

只不過，「明星中生團」前腳剛離開台灣，馬英九後腳就要去中國，短短的一個月內，就要配合連演兩場「統戰大戲」，中間還穿插了「王金平訪中」、「兩岸企業家峰會」、「雙城論壇」與「第一島鏈軍事恫嚇」等戲碼，馬英九看起來也正逐漸從曾經被習近平召見的「頂流男星」淪為跑龍套的臨時演員，在中國眼中的「統戰身價」與「剩餘價值」都在不斷遞減中。而為何堂堂卸任一國總統之姿，卻一天到晚樂於當別國政府呼之即來、揮之即去的「寶可夢」，這又是另一個令人匪夷所思的地方，只能說「人必自侮，然後人侮之」了。

（作者為政治工作者、中國政策研究助理）

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