自由開講》解析中共「模糊式軍事挑釁」對臺威脅

◎ 宮臨冬

近日，解放軍在浙江、福建東部劃設七處「空域保留區」，採取未公告即行動的方式，進一步模糊其軍事威脅的界線。與過去大規模軍演的高調宣傳相比，這次的「不宣而動」模式顯然是一種全新的威嚇戰術，目的在於降低台灣和國際社會的警戒心，進一步模糊第一島鏈的安全界線。國防部指出，中共此舉不僅針對台灣，更意在向區域內的其他國家以及美國新政府傳遞霸權信號，展現其所謂的「勢力範圍」。

解放軍在浙江、福建東部劃設七處「空域保留區」，採取未公告即行動的方式，進一步模糊其軍事威脅的界線。（資料照，本報製圖）

這種模式的轉變，顯示中共試圖以突襲的方式增加戰略不可預測性，進一步壓縮台灣與盟邦的反應時間。值得警惕的是，這類行動背後還隱含對台灣民心士氣的試探與打擊意圖，試圖削弱台灣內部對國軍的信任與支持。

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國軍的「超前部署」：穩定民心與提升戰力的雙效策略

面對中共軍事挑釁的升級，國軍迅速採取「超前部署」策略，不僅開設應變中心，指揮部隊進行實戰化演訓，還主動公開相關情報，強調國軍對敵情的警覺與應對能力。國防部參謀本部情報次長謝日升中將強調，國軍的快速行動不僅是為了避免社會恐慌，更是向國際社會傳達台灣具備穩定局勢的能力。



國軍的行動還包括在桃園機場、高鐵站、要地等區域部署戰車與裝甲車，強化對可能威脅的防範能力，展現國防實力的同時，穩定國內民心。這些措施說明，台灣國防已從過去的被動防禦，轉向主動應變與預防性防禦，展現了面對多重威脅的戰略成熟度。

中共挑釁的區域影響：擴張主義的挑戰

此次中共的行動並非單純針對台灣，而是其「擴張主義」的一環。其兵力從第一島鏈延伸至第二島鏈，刻意挑釁美國及其盟邦的防禦線，顯示其試圖削弱區域內的安全結構，進一步建立「中國勢力範圍」的野心。這不僅引發日本、菲律賓等周邊國家的關注，也成為國際安全體系中不可忽視的隱患。

台灣作為第一島鏈的核心，既是中共擴張的首要目標，也因其戰略地位成為區域安全的關鍵樞紐。國軍的主動作為不僅是對自身的防衛，也是在向國際傳遞明確信號：台灣有能力也有決心保衛區域和平與穩定。

面對中共軍事挑釁的升級，國軍迅速採取「超前部署」策略，不僅開設應變中心，指揮部隊進行實戰化演訓，還主動公開相關情報。圖為「聯勇操演」雲豹裝步車展現夜戰能力，在無照明環境下開火攻敵。 （記者蔡宗憲攝）

全民團結與國際合作是長期防禦的關鍵

面對中共「模糊式軍事挑釁」的常態化，台灣必須以全民團結作為基礎，堅定支持國軍的國防策略，並深化與國際社會的安全合作。在國防自主方面，台灣應持續投入資源，強化不對稱戰力，確保在面對中共多變的威脅時保持優勢。

此外，與美國、日本等盟邦的安全合作，也必須以更積極的態度推動。中共的威脅不僅是台灣的挑戰，更是國際秩序與區域和平的共同課題。唯有在內外一致的防禦策略下，台灣才能在這場地緣政治對抗中確保生存與發展。

中共的軍事挑釁從高調宣揚轉向「模糊式突襲」，挑戰的不僅是台灣的國防體系，更是對區域安全穩定的直接威脅。然而，台灣國軍以其快速反應和高度警覺，證明了捍衛國家安全的堅定承諾。面對日益複雜的威脅，台灣唯有以團結內部、加強國防、深化國際合作，方能在中共的威壓下，確保和平穩定的長久未來。

（作者為中共研究人員）

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