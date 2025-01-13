自由開講》台灣如何解讀杜魯道的退場？

◎柳靖

曾被譽為加拿大政壇金童的杜魯道（Justin Trudeau），如今不得不黯然謝幕，他宣布計劃辭去總理及自由黨黨魁，這位曾以年輕活力形象引領加拿大改革的政治明星退場，對台灣而言是一面鏡子。

加拿大總理杜魯道6日宣布，由於「黨內鬥爭」，他「無法成為下一次大選的最佳選擇」，因此將辭去自由黨黨魁和總理職務，直到自由黨選出新的領袖為止。（美聯社）

杜魯道退場因素，最顯而易見的原因在於內政失能，通膨壓力讓加拿大民眾生活成本飆升，住房價格和食品價格的不斷上漲使許多家庭難以負荷，選民對此怨聲載道，自由黨支持率僅剩16%，與保守黨的45%形成天壤之別。

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外交方面，美國前總統川普的挑釁言論，甚至包括羞辱性的「加拿大可成為美國第51州」，不僅削弱了杜魯道的外交威信，也讓加拿大在中美博弈中孤立無援。

內部壓力進一步將杜魯道逼入絕境。副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）因政策分歧辭職，她的離開被視為自由黨內部團結崩潰的象徵，方慧蘭與杜魯道在應對美國壓力及經濟政策上的歧見，使這對曾被視為「加拿大政治鐵三角」的重要搭檔最終分道揚鑣。

面對內外交迫，杜魯道選擇退場，或許是為自由黨重整旗鼓，但更可能是無可奈何的自我救贖。

杜魯道因無法應對通膨而失去選民信任，而台灣面對房價高漲、少子化與社會福利分配等挑戰，必須及早規劃，避免步入同樣危機。

而杜魯道的辭職反映出政黨內部分裂的風險，領袖若無法平衡個人魅力與政策務實性，可能導致政治崩解。台灣政黨應從中汲取教訓，避免過於依賴單一領袖光環，並在內部分歧中尋求共識。

重要的是，靈活應對國際局勢是生存之道，杜魯道未能在中美競爭中找到穩妥立場，導致加拿大國際地位衰退。台灣作為中美競爭的前沿，需強化經濟韌性，減少對單一國家的依賴，並積極尋求國際盟友支持，避免在大國博弈中陷入被動。

杜魯道的退場，揭示了民主政治的殘酷：選民的信任如水，能載舟亦能覆舟。

（作者為教育工作者）

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