自由開講》加拿大宣示軍艦航行台海 警告中國

◎ 姚中原

加拿大駐台代表倪傑民表示，加拿大皇家海軍每年至少會經過台灣海峽三次，未來將會有更多軍艦穿越。圖為去年穿越台海的加拿大海軍渥太華號。本報合成。（資料照、取自渥太華號臉書）

去年十一月一日，加拿大海軍巡防艦「渥太華號」和美國第七艦隊飛彈驅逐艦「裴拉塔號」在公海自由航行並由南向北穿越台灣海峽，當時引發中國的嚴重不滿並有二十架次共機逾越海峽中線，騷擾台灣；路透報導，此為美加兩國軍艦自二○二三年六月以來第三次聯合通過台灣海峽。不只如此，筆者研判未來加拿大海軍單獨前往台海及印太區域，也將成為常態並有其重要全球戰略意義。

六月十二日加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）接受媒體訪問時表示，加拿大皇家海軍每年至少會經過台灣海峽三次，未來將會有更多軍艦穿越。然而中國駐加拿大大使叢培武日前提出警告，加國軍艦前往台海就是一種「挑釁行為」，如果加國軍艦再度出現，北京政府將無法重啟雙方對話。不過上述中國的恐嚇並未影響加拿大軍艦例行通過台海的計劃。

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加拿大主要負責聯合戰略部門的少將普瑞弗斯特（Paul Prévost）先前曾在國會的國防委員會公開提到，加拿大已規劃今年派遣三艘軍艦通過台灣海峽，「哈利法克斯級」（Halifax-class）巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）將於春季離開哈利法克斯港駛往印太地區，夏天亦陸續會有兩艘軍艦啟航。以上加國的軍事大動作，其實就是針對中國而來。

近年來面對國際多變且多元的安全威脅環境，俄烏戰爭與以哈戰爭的爆發，以及印太區域局勢日益緊張，尤其是中國對台灣的高度軍事挑釁，加拿大不得不提高警覺並重新調整國防政策。二○二二年十一月，加國當局首度發布「印太戰略」，強調加拿大係太平洋國家，以及印太地區對加拿大至關重要，該戰略文件並多次提及台灣，除指出將和台灣在貿易、科技、民主治理、對抗假訊息等領域深化交流外，亦明確反對外力片面改變台海現狀。

今年五月加拿大國防部長布萊爾訪問五角大廈，除會晤美國防部長奧斯汀，也公開宣示未來加國將擴大軍事投資，並持續擴大與美國各項軍事合作；此外布萊爾六月初出席在新加坡的「香格里拉對話防務峰會」時亦公開表達，加拿大會派遣皇家「溫哥華號」等三艘軍艦和三百名加拿大武裝部隊成員組成的岸基特遣隊前往夏威夷，參加2024環太平洋軍演，目的就是支持印度太平洋戰略。

全球面積第二大國、位於北美洲的先進民主國家加拿大，長期以來的戰略重心放在大西洋區域上。一年半前，渥太華政府正式公布印太策略，顯示加國已開始重視亞洲安全與重要事務。此因該策略向國際表明將在多個「分歧嚴重的領域」挑戰中國，包含經濟脅迫、迫害人權，網路攻擊，或是軍事威脅台灣與南海擴張軍力的單邊行動。此次加拿大駐台辦事處代表又特別公開宣示，未來加拿大海軍每年至少會有三次巡弋台海，此軍事行動背後的戰略意義其實就是，力挺台灣並警告北京政府不要輕舉妄動。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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