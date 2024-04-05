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自由廣場》台灣與印度合作嵌入印太戰略

2024/04/05 05:30

◎ 林筱甄

時值美國大選，兩黨都在比較誰更反中，在看似無對話急迫性之下，中國國家主席習近平應邀與美國總統拜登的通話似乎有些出乎意料。這次通話不僅展現拜登在選戰中，利用美中對話優勢來穩固選情基礎，也藉此體現拜登政府有效牽制中共及掌控區域動態的主導力。

在這關鍵時刻，美國在台協會主席羅森柏格訪台成為焦點，先與準正副總統賴清德與蕭美琴會晤，繼而先後會晤國民黨副主席夏立言、民眾黨主席柯文哲。與此同時，前總統馬英九訪中，我國防部取消原定的金門海域實彈射擊演練，在在突顯美國對台海地緣政治微妙的運籌帷幄。中方在連續侵犯金門海域管轄權後，在福建組建國防動員保障隊，一連串動作都指向即將到來的五二○台灣總統就職演說之兩岸未來定向。

俄烏戰爭及以巴衝突未解，加上伊朗駐敘利亞使館遭以色列空襲夷平、菲律賓總統小馬可仕簽署命令採取反制措施加強南海安全、日美澳菲將在南海舉行聯合軍演，在整體局勢升高下，有專家預測中國可能干冒被國際制裁的後果，一併解決台灣、菲律賓在內的地緣政治問題。

在大選將至，不容有失的氛圍下，若台海發生衝突，連帶日韓也會捲入其中，局勢恐烈於俄烏及以巴戰爭，美國此時主動與中國接觸溝通，避免現階段台海發生衝突。然這並非意味著局勢已全然平息，五二○新政府的就職演說及菲律賓在南海的動向，都是影響區域安全的關鍵因素。同時，俄羅斯總統普廷預計五月訪中的消息，更為美國大選前後的美中俄互動增添詭譎變數，畢竟普廷更傾向支持川普。

台灣應思考加速將台印嵌入印太戰略之中，尤其是與印度合作的深化。總理莫迪承諾要讓印度在二○三○年躍升全球第三大經濟體，並躋身半導體前五強。印度拒絕參與「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），也就說明了要跟著印度走印太戰略的路，就須和中國劃清界線，打造一個與中國脫鉤的印太供應鏈。新南向政策宣告台印合作正式起步，現在更進入加速發展的「衝刺期」，台灣在嵌入印太戰略敘事上，與印度合作必然將攜手開啟一段新的篇章。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所助理教授、印度最高法院國際法學家組織專家學者）

編按：RCEP是由東南亞國協的十國發起，由中日韓紐澳與東協有自由貿易協定的五方共同參加，共計十五個締約方所構成的高級自由貿易協定。

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