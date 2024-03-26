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自由廣場》香港淪為國安法禁臠，兩個世界截然不同

2024/03/26 05:30

◎ 林逸民

台灣近年來因為身處於半導體產業鏈關鍵，又身為美國為首的盟國共同對抗中國蠢動的全球戰略中心，不僅獲得國際關注，產業與貿易也風生水起。相對的，過去台灣人曾經羨慕，認為紙醉金迷的香港，已經連年失色，如今香港國安法正式施行，更是大限已至。

過去歐美企業與投資人，因為香港還保有一定程度的文明法治，才敢於香港投資，做為間接投資專制、法治混亂、人權堪憂的中國窗口。如今中國悍然撕毀了香港的遮羞布，國安法之下，外資人人自危，擔憂隨時遭羅織入罪逮捕。

中國認為「殺頭的生意有人做」，卻不知歐美外資更重視人身安全的保障，反而是歐美人謹守古東亞魯國孔丘「危邦不入，亂邦不居」的教誨，不管賺多少錢，命都丟了也沒意義，更何況「賠錢生意沒人做」，中國產業凋敝、經濟故障、外匯危機，與中國打交道早已不是能賺錢的生意，外資當然大嘆不如歸去。

中國渾然不覺自己犯下多大錯誤，洋洋得意以為終於收編了香港，卻不知道已經摧毀了自身最後的救命索，香港跟中國綑綁在一起，跌出賴以維生的全球化經濟，成為世界的化外之地。過去黨國時代想塑造台灣與中國有特別關係，稱之為「台灣地區與大陸地區」，又簡稱為「兩岸」，把台灣與中國明明遠遠隔著海，說成好像是長江兩岸隔江而治似的，世界上的其他海峽，例如英法之間的英吉利海峽，就地理上來說也有兩個海岸，但罕有人會使用兩岸來形容英法關係。

李登輝先生揭破這國王的新衣，明確的說明台灣與中國是「特殊的國與國關係」，其實就是兩國，特殊在哪？特殊在於中國不承認台灣存在，也從未正式宣布國共停戰，因此時時處於戰爭狀態。

如今台灣與中國──還有慘遭吞入中國的香港──已經不只是兩國，而是兩個世界，台灣在民主自由全球貿易的繁榮世界，中國與香港在剛愎自用夜郎自大封閉鎖國的悲慘世界，怪不得中國人要「潤」，也就是能逃則逃，竟有成千上萬人變賣家產、債留中國，偷渡到美洲，跟著中南美洲的偷渡客人龍，想一起混進美國。

兩個世界截然不同，運作的法則也完全相反，台灣得道多助，不論產業還是戰略都與世界主流緊緊相繫，中國迷信弱肉強食，自認為大國崛起卻不知只是另一個形式的大躍進。過去習近平喜愛吹噓「東升西降」，最後他是講對了，那就是：東邊的台灣升，西邊的中國降。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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