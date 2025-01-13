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自由開講》金融普惠與社會公平：創新信貸評估模型如何改善金融資源分配

2025/01/13 16:30

◎ 陳琪

金融普惠的核心目標是讓更多社會群體，特別是傳統金融服務難以觸及的個體，能夠公平地獲得金融資源。而金管會近期放寬無擔保授信條件，允許銀行以財務評估模型取代傳統的月收入證明，無疑是一項具有深遠意義的創新措施。

這項政策不僅降低了傳統貸款的門檻，更為無法提供穩定收入證明的群體，例如自由職業者、創作者、網紅經濟從業者等，提供了一個新的金融融資管道。過去，銀行依賴月收入證明作為貸款審核的核心標準，導致許多收入結構非傳統形式的申請者被排除在外。這次的試辦政策，透過更全面的財務模型評估客戶的真實償債能力，開啟了一個更加包容和公平的金融環境。

金管會放寬無擔保授信門檻，允許以財務評估模型取代傳統月收入證明，代表著金融普惠邁向更加包容與公平的重要一步。（資料照）金管會放寬無擔保授信門檻，允許以財務評估模型取代傳統月收入證明，代表著金融普惠邁向更加包容與公平的重要一步。（資料照）

首先，這項政策突破了傳統金融審核的「收入穩定性」迷思。現代經濟體系下，非固定薪資群體已成為勞動市場的重要組成部分，包括自營商、網路創作者、自由工作者等。這些人雖然無法提供穩定的月收入證明，但可能擁有穩定的現金流和資產，甚至比一些固定月薪族群更具償債能力。透過新的財務評估模型，銀行可以更全面地瞭解客戶的收入來源、消費習慣、資產狀況及債務水準，進而進行更科學的貸款審核。此外，這種靈活的信貸機制也為銀行開闢了一個全新的市場，拓展更多元化的客戶群體，促進整體金融市場的成長。

其次，這項創新措施在降低貸款門檻的同時，還兼顧了風險控管。雖然銀行不再依賴月收入證明作為唯一審核標準，但仍會透過內部的財務評估模型，審慎地評估客戶的信用風險。即使政策放寬，銀行仍普遍採取比「DBR 22倍」更為保守的貸款比率，以確保授信的穩定性及安全性。這種雙軌並行的方式，一方面讓更多人能夠接觸到金融資源，另一方面也避免重蹈雙卡風暴的覆轍，維持金融市場的穩定運行。這種「審慎創新」的監管態度，展現了政策制定者在金融普惠與風險控管之間的平衡智慧。

再者，從社會公平的角度來看，這項創新措施有助於縮小金融資源分配的不平等現象。傳統貸款審核標準長期偏向於高收入、穩定就業的族群，導致弱勢群體及新興職業者難以獲得應有的金融服務。這不僅限制了個體的經濟發展潛力，也阻礙了整體經濟的活力。而透過財務評估模型，這些被傳統體系忽視的群體能夠獲得更多的金融支持，進而投入創業、投資或其他經濟活動，帶動經濟增長並促進社會流動性。此外，這也將進一步提升銀行業的社會責任感，推動金融市場走向更加包容和可持續的發展。

金管會開放銀行業者以「試辦」方式，透過「財務評估模型」取代財力證明，玉山銀行搶頭香獲准試辦。（資料照）金管會開放銀行業者以「試辦」方式，透過「財務評估模型」取代財力證明，玉山銀行搶頭香獲准試辦。（資料照） 

然而，金融普惠的推動並非一蹴可幾，仍需面臨諸多挑戰。首先，財務評估模型的設計與實施必須具備足夠的準確性和透明度，避免因評估誤差導致風險擴大。此外，金融機構必須持續優化風險控管機制，確保在放寬門檻的同時，能有效防範潛在的信用風險。另一方面，政府和金融監管機構也應加強相關法規的制定，為這些創新金融服務提供明確的法律框架和保障，確保政策的長遠穩定性和可行性

金管會此次放寬無擔保授信門檻，允許以財務評估模型取代傳統月收入證明，代表著金融普惠邁向更加包容與公平的重要一步。這不僅是銀行業務創新的里程碑，更是對於無固定收入群體的經濟支持與尊重。

未來，隨著更多銀行參與試辦，這項政策的成效將逐漸顯現，並有望為台灣金融市場注入新的活力與動能。在實踐過程中，監管機構、銀行及消費者三方需通力合作，共同推動這項創新措施，實現金融普惠與社會公平的雙贏局面。

（作者為台北市民）

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