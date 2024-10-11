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自由開講》支持金管會 國內首次金金合意併購就差一哩路

2024/10/11 19:30

◎張慶華

新光金、台新金兩大金控於 10 月 9 日臨時股東會通過合併案，新光金一方出席率高達 85.63%，並以出席股東權數 72.29% 贊成通過，同意票佔約全體股權 2/3 的絕對多數；台新金更是以普通股出席股東權數 92.76% 的超高比例贊成通過。合併後的台新新光金控將一舉成為臺灣第四大金控公司，資產規模達到新臺幣 8.3 兆元，市值預計突破 4,450 億元。

新光金股東臨時會9日通過和台新金的換股合併案，新光金董事長魏寶生（中間站立者）表示，目標全數員工留任，會盡量趕在10底前送件到金管會。（新光金提供）新光金股東臨時會9日通過和台新金的換股合併案，新光金董事長魏寶生（中間站立者）表示，目標全數員工留任，會盡量趕在10底前送件到金管會。（新光金提供）

台灣金融業過去因為規模過小、監理嚴格，難以企及海外市場，國內市場亦面臨過度競爭的窘境，金控間的合併因而成為提升競爭力、擴展市場和穩定金融體系的重要手段。金融業能否加快併購腳步、強化國際佈局，已成為政商各界關注的焦點。

如今，新光金與台新金的合併案已進入最後階段，僅剩送件金管會審核的最後一哩路，這將是台灣史上首次金融控股公司之間的合意併購，對國內金融市場的發展具有重大意義。

新光金與台新金的合併案已進入最後階段，僅剩送件金管會審核的最後一哩路。（記者王孟倫攝）新光金與台新金的合併案已進入最後階段，僅剩送件金管會審核的最後一哩路。（記者王孟倫攝）

扛下壓力，金管會劃定遊戲規則

有鑑於二次金改的市場混亂、力霸案造成中華銀行擠兌等歷史教訓，儘管金管會支持金控公司互相併購，但在立案准否過程皆採取極度審慎支持的立場，要求各方恪遵「產金分離」與「金金分離」的原則。

先前寶佳集團四處「狩獵」金控時，金管會就曾祭出產金分離原則，嚴格執行大股東適格性審查。2022 年國內有兩樁金控併購案，但富邦金併購日盛金獲准、台新金併購新光金卻遭駁回，理由便是金管會希望敵意併購使用「全現金」，降低對市場的衝擊。

今年新光金合併案出現台新金、中信金「雙龍搶珠」時，原本出價較高的中信金更被市場看好，但台新金後來加價超車中信金，金管會見雙方都有強烈意願與足夠資本實力推動併購，最終同樣遵循了 2022 年的准否基準，再度強調敵意併購必須「全現金」。至此，金管會可謂清楚劃分出台灣金控的併購遊戲規則，未來若再有併購，不至於又發生這次的嚴重爭議。

雖然各金控的利害關係人有各自解讀，但業界普遍認同金管會劃定的遊戲規則。台灣併購與私募股權協會副理事長駱秉寬便指出，敵意併購使用高比例股權，會造成股東權益的不穩定和不確定性，全現金則能展現足以承擔標的公司業務的財務能力。

換股合併雖是商業領域雖屬常態，然而金融業有其特殊性，政府對於金金併採取了謹慎支持的態度，積極建構有助市場穩定和公平競爭的框架，扛下壓力做出了負責任的決策，此舉應予以高度肯定。新光金併購案符合市場長期健康發展的需求，若順利完成，將是台灣金融市場邁向規模化、國際化的一個歷史性突破。

合併綜效與市場利多

新光金控與台新金控的合併，不僅有助於整合雙方資源、提升運營效率，還能拓展業務範疇，只要度過雙方磨合階段，長期而言競爭力將顯著提升。合併後的台新新光金控，將具備更大的市場規模和資本實力，對投資者而言，這意味著潛在的長期回報，包括股價的上升、分紅的增加及資本回報的增強。

金控合併有助於台灣金融業擴大規模，進一步提升其在全球市場的競爭力，吸引更多的外資和國際合作機會，並有助於實現政府推動的「亞洲資產管理中心」的政策藍圖。

包含新新併在內，國內金控整併風潮最幸運地是趕上有利大趨勢，因為整體亞洲資產管理市場正在快速發展，台灣則是《富比世》（Forbes）2024 年「最富裕國家」排行第 14 名，而且還有非常大的發展潛力。國內金融業者可以效仿新加坡招攬國際人才，吸引大量高淨值的個人和機構投資者，發展新興財富管理業務。雖然台灣監理法規較新加坡為嚴，但跨國商業融資與資產管理的需求遠遠未被滿足。

把握政經環境變化的歷史機遇

事實上，台灣可以學習的對象不只新加坡，還有文化、法治程度相近的日本。日本資本市場與保險業高度發展，擁有全球一流規模的東京證券交易所，大型保險公司如日本生命、明治安田生命等在國內外均有廣泛業務。

但日本財富管理業務的國際化程度相對較低，並面臨人口老齡化、經濟增長停滯和國內市場飽和的挑戰。因此，越來越多的日本金融機構開始尋找國外投資機會，尤其是擴展亞洲市場——種種條件與台灣有諸多相似之處，更值得吾人取經。

隨著政經環境變化，外資正在大舉撤離中國，而熱錢除了湧入越南、印度等新興工業國，也猛烈回流至日本與台灣。

因應大環境變化，日本金融機構一面重新海外擴展，一面積極參與日本國內資產管理商機。日本政府於今年指定 4 地區為「金融和資產管理特區」，台灣資產管理特區政策可以參考日本作法，引導台灣本身強大的製造業基礎和規模擴大的金融業互相增幅。未來台新新光金控將擁有良好的銀行與保險業務，可以是台商國際化隊伍的強力夥伴。

儘管這次合併案在初期可能引發質疑，但隨著現實的推進，合併後的市場穩定性和繁榮將為未來的金融市場注入更多正能量，而這正是政府廿年來推動金控整併的初衷。期待未來在金管會的引領下，台灣的金融業能夠持續進步，幫助台灣經濟在全世界擴大影響力。

（作者為產經分析師）

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