自由廣場》慎查金融併購資金來源 勿成國安破口

◎ 徐祥輝

台灣金融市場受外界影響大，當國際經濟與金融情勢出現波動時，台灣的金融市場很容易出現劇烈反應。因此，金融產業在這樣的環境中，肩負著維持市場穩定的重要責任。而金管會身為監理機關，更應該謹慎考量如何提升金融體系的韌性與穩定性。

在考慮金融整併時，金管會應該優先鼓勵合意併購，這不僅能確保併購過程的和諧進行，還能避免惡意併購可能帶來的市場混亂與不確定性。在併購評估的具體操作中，除了大股東的適格性及誠信問題是一個至關重要的考量因素外，金管會更應審慎評估併購方的資金來源。

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金融業是個特別且特許的行業，在進行併購時需要大量資金，若沒有妥善的長期資金規劃，恐會病急亂投醫。因此，併購方的資金來源除了要合法合規之外，更因台灣特殊的政經環境，金管會在審核資金來源時更應拉高到國安層級來審查，以防止不當資金進入金融體系，影響市場秩序。

金管會這幾年在相關監理上日益精進，越來越到位。例如，在富邦金併購日盛金過程中，金管會更展現了高度的專業和嚴謹態度，特別是在資金來源的監理表現卓越。金管會要求富邦金清楚交代併購資金來源，富邦金因此先辦理約五百億元的現金增資，包含約三百億元普通股及約二百億元特別股。金管會在確認資金來源毫無問題後才放行。這種謹慎做法不僅保護投資者和股東利益，也為未來的金融市場併購樹立良好典範。因此呼籲且支持金管會要繼續秉持過去建立的優良監理傳統。

然而在近期的金融併購搶親一案中，中信金帳上僅有兩億多的現金，但卻不斷表示公開收購目標五一％股份後的價格仍將保持不變，並一再空口強調二六二八億元的資金籌措並非問題。暫且不論這樣的財務負擔是否會影響法規規定的雙重槓桿比率，若按照原先的換股比例加上現金計算，則需要三六五億元的現金。因此，如何填補這部分現金的缺口將是監理重點！

借款當然也是一種資金來源，但根據過往經驗，以借款支應長期投資，金管會不會也不應該允許，因此台灣金融機構的貸款意願也不會太高。因此併購方會將籌資管道轉向香港或海外的業者，尋找借款協助，此時最終資金來源的審查顯得更為重要且不可輕忽。

台灣政府過去花了很大的力氣才擋下中國紅色供應鏈滲透半導體產業。現在，金融業有望成為另一座護國神山的關鍵時刻，建議金管會對所有併購的資金來源都應嚴格審核，避免台灣金融併購案變成中國資金入台的新破口，成為國安問題。

（作者為私人金融機構研究部門）

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