自由開講》中國軍力報告看解放軍戰略戰力

◎ 廖明輝

美國國防部於去年十二月十八日發布二○二四年《中國軍力報告》，報告長達一百六十六頁，為外界提供觀察解放軍最新戰略意圖與軍力發展的最佳非機密資源。美方分析認為，北京持續投入大量資源強化軍事實力，藉此在國際舞台重塑秩序並爭取更主動性地位。同時，報告也點出美中在安全事務的互動趨勢，包括軍事交流與風險管控機制等議題，表明美中之間的戰略競爭邏輯持續深刻影響地區安全格局。

美國國防部2024年《中國軍力報告》預估，中國核彈頭數量可望在2030年前突破一千枚，顯示核武發展速度之快，將形塑亞太地區新的戰略平衡。圖為解放軍火箭軍戰略核武東風5B飛彈。（歐新社資料照）

從報告呈現內容可見，解放軍的軍事戰略聚焦於推進自身主權、安全與利益，並著重於在全球舞台提升政治與軍事影響力。解放軍在部隊規模與作戰能力的躍進，集中體現在現代化改革、火箭軍進展，以及向信息化與智能化軍隊邁進的積極布局。

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報告強調，解放軍正部署更多新式飛彈系統，強化遠程精確打擊能力，並藉由火箭軍多種新型洲際彈道飛彈的測試與部署，大幅提升核與常規雙重威懾效果。同時，北京正持續推進信息化、網路化與人工智慧等前沿軍事技術的應用，透露發展「智能化戰爭」企圖。依照美國國防部估算，中國核彈頭數量可望在二○三○年前突破一千枚，顯示核武發展速度之快，將形塑亞太地區新的戰略平衡。

然而，報告亦指出，腐敗問題對解放軍的軍事改革與現代化步調帶來顯著衝擊。二○二三年至少有十五名涉入防務與武器研發領域的高階軍官與國防工業領導被免職，其中最著名的事件是國防部長李尚福因貪腐問題下台。這些人員在解放軍陸基核武與常規導彈設備採購及開發方面扮演關鍵角色，他們的落馬暴露解放軍內部的利益糾葛。儘管如此，習近平透過持續的反腐行動，加強對軍隊資源與權力運作管控，並藉此鞏固政治權威與軍權，顯示其「強軍」決心並未因腐敗醜聞而有所動搖。

習近平將「台灣問題與中國統一」視為國家復興必要條件，中國也準備在必要時阻止第三方干預亞太地區（特別是台灣）的行動。（歐新社）

在中國領導層眼中，「綜合國力」不只是軍事實力的單一展現，更涵蓋經濟、科技、外交、政治、文化與意識形態等多元層面。習近平在中共二十大明確指出，中國要在二○三五年前「顯著提升經濟實力、科技能力和綜合國力」，並於二○四九年躍升為「領先世界的現代化社會主義強國」。意味強化解放軍戰力只是整體「復興」藍圖的一部分，北京藉由軍事與非軍事領域的協同推進，將軍事現代化與國家經濟、社會發展目標彼此呼應，扮演協力放大的戰略作用。

綜觀2024年美國國防部的《中國軍力報告》可以發現，解放軍現代化仍聚焦解決台灣問題。報告指出，習近平將「台灣問題與中國統一」視為國家復興必要條件。同時，中國也準備在必要時阻止第三方干預亞太地區（特別是台灣）的行動。中國核武擴張被視為實現目標關鍵。中國認為擁有更大的核武庫能有效威懾美國干預，並提供更大的戰略控制能力。未來，中國軍事動向勢必在區域與全球安全層面引發更複雜而深遠影響。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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