自由開講》談守護憲法與司法正義

◎ 陳逸南

依報導，1月11日司法節，有人要上街頭挺司法正義活動，抗議司法不公，因有縣市長、民代涉貪被偵辦及判刑，該項活動之正當性如何？引人置疑，應該不會是上街頭挺貪腐吧。反觀去年11月300多位律師發起守護憲法遊行，二者有明顯差異。

去年11月，律師界發起「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」，上千位民眾走上街頭，表達守護台灣自由民主法治的立場。 （記者羅沛德攝）

查1999年5月出版《台灣的主張》（李登輝著）第139頁指出，要達成符合國際標準的民主化，一定要先致力於司法的改革。民主國家就是法治國家。法律不周延，司法體系不健全。則行政裁量權就會毫無限制的干預司法，民主化也將遭遇挫折。……。由於這種行政裁量權是根據注意事項（按即「民事訴訟案件應行注意事項」）而行使，不能反映人民的心聲，也未尊重人民的權利，如果運用在審判上，司法正義必遭斲傷，制度勢將形同虛設。

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由此可見，法律周延與司法正義之關係密切。目前「再審制度」的運作，人民權利受到公權力侵害時，無法得到有效的救濟，以致於很多冤錯假案淪為「浪流法庭30年」的地步，例如1996年底發生「太極門案」衍生的稅務冤案，已經邁入第29年了，仍未完全平反，即為一例。

我國憲法訴訟法第59條第1項規定，人民於其憲法上所保障之權利遭受不法侵害，經依法定程序用盡審級救濟程序，對於所受不利確定終局裁判，或該裁判及其所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。

前述憲法訴訟法規定是一項民主法治社會的進步性立法，將有助於冤錯假案的解決。類似德國的憲法訴願制度，參見《德國基本法》第93條第1項第4款之1，《德國聯邦憲法法院法》第8條之1，第90條等規定。

我們發現，李前總統26年前（1999~2025年）對於司法正義的叮嚀，台灣現行司法體制已不合時宜，必須改弦更張，否則將嚴重耽誤民主化的進程，已將損及社會發展的根基。目前，憲法訴訟法修正立法完成，卻進入「覆議」階段。由於為憲法訴訟制度的進行，在大法官人數不足，很難順利運作，引人遺憾。而有人卻在司法節走上街頭挺司法正義，而不關注法律周延的建立，其用意何在？引人深思。

（作者為仲裁人）

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