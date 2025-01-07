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自由廣場》（北社評論）台灣民主韌性的考驗

2025/01/07 05:30

◎ 黃維富

任何民主都不會從天上掉下來，台灣民主也是由前輩犧牲數以萬計生命而完成先期革命，後期的「寧靜革命」完成了解除戒嚴、開放黨禁報禁、修憲、國會全面改選、總統公民直選、首次政黨輪替、公民投票立法等重大政治改革，建立了民主分權規範。因中國的幕後扶持，親中政黨在本屆立法院居多數席次，並在立法院做專制反撲破壞台灣民主分權的法律，癱瘓台灣的民主運作，正在考驗著民主自我修正及不被專制化的民主韌性（Democratic Resilience）。

親中政黨破壞台灣民主分權的第一波專制反撲，是立法要求「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等條文部分，已被憲法法庭認為違反憲法權力分立原則，又對責任政治等重大公益有難以回復之虞，因而裁定暫時處分，宣告自即日起暫停適用。

第二波的專制反撲修訂「憲法訴訟」、「選罷法」以及「財劃法」。目的在於提高人民罷免立委的門檻避免自己因專制反撲而被罷免，用憲訴法卡死大法官會議以破壞司法仲裁的分權，用財劃法剝奪民進黨政府擁有的中央行政權：沒有錢、沒有資源、沒有預算去建設國家，造成臺灣民生凋敝、國力衰退等。想模仿香港立惡法的經驗，為中國製造武力侵台的藉口，已是台灣民主制度及國家生死存亡的關鍵條款。

民進黨已宣稱要提出覆議、釋憲、暫時處分等對應措施，以為民主韌性的保守防禦。行政權應邀請全國國民，積極配合啟動的國安檢調及司法偵查，立委及各級民意代表、各階層公職人員，找出誰擁有中國國籍，依法註銷他們的國籍及職務。更大的民主自我修正及不被破壞的民主韌性運動，就是台灣公民團體傳承「寧靜革命」所發動的「全國大罷免」活動，罷免不懂民主法治的立委。拆樑行動的殷鑒不遠，面對台灣民主制度及國家生死存亡，民進黨不得鄉愿的置身事外，應和人民站在一起。

民主確實不能當飯吃，但不民主可以讓你有飯沒得吃！台灣人民得睜大眼睛，支持全國大罷免以為民主韌性的後盾，維護台灣民主制度及國家的安全。

（作者是北社理事）

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