自由開講》現代版蔡京們亂台 台灣應對之道

◎ 吳峻宇

近日，由藍白佔多數的立法院亂象頻生。12月20日強行通過「三大惡法」，直接違反三權分立原則與公平正義；24日全面杯葛「司法院大法官人事同意權案」，使憲法法庭陷入停擺狀態。此時，台灣憲政體制的運作面臨空前挑戰，是否能展現成熟民主國家的「韌性」？還是會困於「劣質民主」的泥淖，讓暴鄰有可趁之機？

立法院藍白聯手擴權亂政，除強修「選罷法」等三爭議法案外，又否決大法官人事案，台灣憲政體制運作面臨空前挑戰。（記者王藝菘攝）

為了解當前亂局，我們有必要回顧歷史上國內權貴與外國勢力勾結而致覆滅的兩個代表性案例：

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北宋時期，宰相蔡京黨人為保全自身的權、錢，與金國皇帝完顏阿骨打秘密談判。1120年商定「海上之盟」，割讓土地、支付賠款、承諾減少軍事防禦力量。這些妥協政策引發北宋社會的嚴重分歧，削弱了國家的政治經濟實力。最終，1127年金軍攻入開封，俘虜宋徽宗與欽宗，北宋正式滅亡。僅短短七年，蔡京黨人的貪婪亂政直接導致了北宋的覆滅，「靖康恥」流傳至今。

波蘭立陶宛聯邦最後一任國王聖西蒙．波托茨基試圖通過改革挽救國家，但因貴族們與俄羅斯沙皇亞歷山大一世密謀，導致俄國有了干預波蘭內政的藉口。1791年，波蘭通過現代化憲法欲改革政治體系，但觸及貴族利益，引發俄國不滿，導致1792年的俄波戰爭，最終在1795年演變為「第三次瓜分」。這為波蘭帶來了百餘年的滅國，直至1918年才重新獲得獨立。

國民黨立委陳玉珍在中國公開聲稱自己是「福建金門人」，宛如現代版蔡京。（資料照）

這些歷史教訓與台灣當前的藍白政客亂局驚人相似，令人不寒而慄。尤其當陳玉珍之流在中國公開聲稱是「福建金門人」時，現代版蔡京們的形象躍然浮現。

然而，我們也不必過於悲觀。可以參考英國在拿破崙戰爭期間如何抗拒法國的內外夾擊與吞併野心。首先，實施海上警戒封鎖，阻止法國與其盟友進行的軍事活動。其次，加強國內安全措施，包括邊境管控和內部安全防範，防止外國勢力滲透。最後，通過一系列法律和政策（如修訂樞密令與叛逆令），加強對外國勢力的監控，防止國內權貴與外國勢力勾結。

相信十九世紀的英國能做到，擁有民主韌性的Team TAIWAN 也必能應對挑戰。

（作者為工程師）

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