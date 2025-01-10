自由開講》瓦解社會對司法的信任 藍白兩黨居心叵測

◎ 陳啟濃

民眾黨在黃國昌帶頭下號召民眾，定在「111」上街頭，要向賴清德總統「釘孤支」。選在司法節上街頭，當然也是為了突顯柯文哲案件的「司法不公」。

民眾黨在黃國昌（見圖）帶頭下號召民眾，定在「111」司法節當天上街頭，要向賴清德總統「釘孤支」。（記者田裕華攝）

把柯文哲案件的矛頭指向賴清德總統，顯然是黃國昌刻意的高調，為了彰顯是賴清德總統在操控司法，塑造柯文哲蒙受政治迫害的假象。只是黃國昌未免自命清高，因為以他的格局還沒資格跟賴總統「釘孤支」，單單面對王義川他就會顯得支吾其詞窘態畢露。

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柯文哲的京華城案件是由國民黨議員舉發，現在民眾黨卻要把矛頭指向民進黨，而且國民黨主席朱立倫也表達會聲援「111」的上街頭遊行，一起抗議司法不公政治謀殺。建議朱立倫應該先將舉發柯文哲京華城案件的黨籍議員開除黨籍，展現對柯文哲清白的支持，才有資格義無反顧地號召黨員、民眾走上街頭。

司法的「皇后貞操」自從藍白兩黨掌握立法院多數席次後，一再遭受質疑與蹂躪，從違憲法案的釋憲，質疑憲法法庭的超然公平性，到現在為了袒護柯文哲，寧願選擇踐踏司法公正，糾集群眾走上街頭。

台灣社會政治立場可以對立，可以各自爭取民眾支持，然而對司法的超然獨立性，卻不容給予抹黑冠上政治化，因為到最後是整個社會信任感的瓦解，沒有人會是贏家。

（作者為政治評論員）

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