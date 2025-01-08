自由開講》幾項能讓國民黨服氣的多數民主

◎ 陳啟濃

國民黨有底氣在立法院強勢通過「三法案」，除了仗著多一席立委，加上民眾黨8席的隨時支援，並常常揶揄賴清德總統只有「四成」不過半的選票。然而從幾項民意調查，可以證明民進黨的民意支持其實已經過半的事實。

根據去年12月份美麗島最新的民調，賴清德總統的支持率有53.4%，已經過半了。（記者塗建榮攝）

2024年六月政大民調中心做一項國家認同的調查，其中受訪民眾有64.3%認同自己是台灣人，只有30.4%認同自己是中國人。而台灣民意基金會在同年12月所做的調查，更有高達七成六的受訪民眾認為自己是台灣人，認為自己是中國人的僅僅剩下一成。

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國民黨的國家認同訴求一直以「一個中國」做說帖，寧願跟中共眉來眼去搞曖昧，政治人物往往也以「中國人」自居，連中國學生來台灣說出台灣是「中國台北」，他們也是跟著附和。相信以最新七成六的國人認同自己是台灣人，都是支持賴清德總統「台灣是一個獨立的國家並不隸屬於中華人民共和國」的說法。

雖然賴清德總統得票不過半，但在全國22個縣市當中，有十四個縣市賴清德總統取得領先的選票，侯友宜只有八個縣市領先。再說因為柯文哲第三組的總統副總統候選人的加入，才將選票分散。正因「三卡篤」假使侯友宜當選，相信他的選票也不會過半。

去年十二月份美麗島最新的民調，賴清德總統的支持率有53.4%，已經過半了。在政黨支持度方面民進黨35.8%、國民黨22.3%、民眾黨11.9%，國民黨的支持度加上民眾黨的支持度也低於民進黨的支持度。這個數字跟目前立法院立法委員的席次不成比例，卻是反應台灣最新的民意趨勢。

賴總統曾在元旦談話提到要用更大的民主力量處理目前國會的紛爭，上面這些數字所展現出的民意，不正可以呼應總統的所謂更大的民主力量。所以國民黨以後沒資格再用「四成總統」這樣昧於事實的說法。

（作者為政治評論員）

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