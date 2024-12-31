自由開講》「搶錢」絕不是為民謀福利！

◎ 劉侑勳

十二月廿日，超過兩萬個公民走上街頭，反對藍白惡修《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》與《公職人員選舉罷免法》。然而，在民意的強烈反彈下，藍白依舊聯手強行通過三大惡法，其中《財劃法》的修法更將直接影響我們的日常生活。

在民意的強烈反彈下，藍白依舊聯手強行通過三大惡法 。（資料照）

《財劃法》修法牽涉到國家整體的發展，絕對不能草率；財源的分配比例需要經過大量討論、試算以凝聚共識。但面對如此重大的法案，中國國民黨卻一如既往，用粗糙的手段在最後一刻才將條文送到委員們手中。不只剛收到法案的民進黨立委們根本來不及審視，恐怕連國民黨自家立委都不知道自己在「同意」什麼！

請繼續往下閱讀...

更誇張的是，本次《財劃法》修法，地方政府從中央政府手上挖走3,757億元，照理來說在地方政府財政自主能力提升的情況下，理應將部分中央承擔的業務回歸地方自行辦理。但藍白卻沒有相對應地修改《地方制度法》與《地方稅法通則》將部分事權回歸地方，造成地方政府拿了錢，卻沒有相對應負責任，執行原先屬於中央政府的業務。這結果勢必會造成資源的浪費，讓新增的財源成為地方縣市首長綁樁的工具。

其實大家只要攤開數據，就能發現這次修法財源增幅的前幾名全都是中國國民黨執政的縣市，由民進黨執政的台南、高雄等縣市，金額增幅都是最小的！筆者不禁懷疑，新版《財劃法》究竟真的有公平分配財源給各縣市嗎？還是成為中國國民黨搶錢、利益分贓的工具？

本次《財劃法》修法，地方政府從中央政府手上挖走3,757億元。圖為國民黨慶賀修法通過。

在資源被地方政府不合理搶奪下，中央政府目前推行的許多政策也將面臨斷炊危機。以筆者為例，做為大學生，新版《財劃法》將導致私立大學的學費補助受影響，增加學生的負擔；在外租屋的同學，也可能因為無法繼續申請租金補貼，面臨更大的經濟壓力。

此外，面對中國文攻武嚇的威脅，攸關國家安全的國防經費也得被迫縮水，許多軍事採購案，未來將無法繼續進行。值此之際，藍白兩黨卻不願一致對外，反而裡應外合，配合中國打擊台灣的國防實力，成為台灣最大的「內憂」。

《財劃法》絕對需要修正，中央與地方、各縣市之間財源如何分配都可以好好討論。但本屆藍白立委就任以來，面對爭議法案的態度總是強行碾壓，未經討論就硬闖通過。

筆者認為，不論藍白在這些法案背後面臨什麼「壓力」，都應該善盡政黨的本份，忠於國家與人民，一起討論和推動真正福國利民的政策與法案！

（作者為學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法