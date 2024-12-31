晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「搶錢」絕不是為民謀福利！

2024/12/31 08:30

◎ 劉侑勳

十二月廿日，超過兩萬個公民走上街頭，反對藍白惡修《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》與《公職人員選舉罷免法》。然而，在民意的強烈反彈下，藍白依舊聯手強行通過三大惡法，其中《財劃法》的修法更將直接影響我們的日常生活。

在民意的強烈反彈下，藍白依舊聯手強行通過三大惡法 。（資料照）在民意的強烈反彈下，藍白依舊聯手強行通過三大惡法 。（資料照）

《財劃法》修法牽涉到國家整體的發展，絕對不能草率；財源的分配比例需要經過大量討論、試算以凝聚共識。但面對如此重大的法案，中國國民黨卻一如既往，用粗糙的手段在最後一刻才將條文送到委員們手中。不只剛收到法案的民進黨立委們根本來不及審視，恐怕連國民黨自家立委都不知道自己在「同意」什麼！

更誇張的是，本次《財劃法》修法，地方政府從中央政府手上挖走3,757億元，照理來說在地方政府財政自主能力提升的情況下，理應將部分中央承擔的業務回歸地方自行辦理。但藍白卻沒有相對應地修改《地方制度法》與《地方稅法通則》將部分事權回歸地方，造成地方政府拿了錢，卻沒有相對應負責任，執行原先屬於中央政府的業務。這結果勢必會造成資源的浪費，讓新增的財源成為地方縣市首長綁樁的工具。

其實大家只要攤開數據，就能發現這次修法財源增幅的前幾名全都是中國國民黨執政的縣市，由民進黨執政的台南、高雄等縣市，金額增幅都是最小的！筆者不禁懷疑，新版《財劃法》究竟真的有公平分配財源給各縣市嗎？還是成為中國國民黨搶錢、利益分贓的工具？

本次《財劃法》修法，地方政府從中央政府手上挖走3,757億元。圖為國民黨慶賀修法通過。本次《財劃法》修法，地方政府從中央政府手上挖走3,757億元。圖為國民黨慶賀修法通過。

在資源被地方政府不合理搶奪下，中央政府目前推行的許多政策也將面臨斷炊危機。以筆者為例，做為大學生，新版《財劃法》將導致私立大學的學費補助受影響，增加學生的負擔；在外租屋的同學，也可能因為無法繼續申請租金補貼，面臨更大的經濟壓力。

此外，面對中國文攻武嚇的威脅，攸關國家安全的國防經費也得被迫縮水，許多軍事採購案，未來將無法繼續進行。值此之際，藍白兩黨卻不願一致對外，反而裡應外合，配合中國打擊台灣的國防實力，成為台灣最大的「內憂」。

《財劃法》絕對需要修正，中央與地方、各縣市之間財源如何分配都可以好好討論。但本屆藍白立委就任以來，面對爭議法案的態度總是強行碾壓，未經討論就硬闖通過。

筆者認為，不論藍白在這些法案背後面臨什麼「壓力」，都應該善盡政黨的本份，忠於國家與人民，一起討論和推動真正福國利民的政策與法案！

（作者為學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書