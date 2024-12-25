自由廣場》論財劃法通過 藍白監督地方預算的笑話

◎ 陳建志

國民黨、民眾黨聯手通過《財政收支劃分法》修正案，地方預算大幅增加，爆發外界對於地方預算能否有效利用與監督的質疑。近期正值各地方議會審議來年預算期間，若有空打開委員會直播，不難發現議事人員協助議員翻閱預算書的「陪公子公主讀書」的場景。若連翻書都需要人協助，要說能多有效監督預算，恐怕是你敢說我不敢聽。

民意代表高喊監督預算、錢要花在刀口上，但即使首善之都的台北市議會，部分議員仍然見首不見尾，開會遲到早退，助理多半在跑行程或選服，專職法案宛如日製壓縮機，少之又少。六都以外縣市，在明年以前助理費僅有八萬，全職頂多請兩位助理，還不算入有議員用人頭詐領助理費沒做事。

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議員辦公室究竟有沒有在監督預算？最了解的莫過於議會清潔人員，每逢休會，從辦公室清理出的預算書，有些根本沒拆封，還得剪開封帶才能回收。且行政機關預算書多只列大項目，若未再詢問或索資，順利通過比例很高，認真的議員針對新增預算多加詢問，若有問題就先擱置，等局處補充資料，到時照樣通過。

機關預算多如牛毛，真要藏，一點不難，議員人力有限，本就無法有效監督，需要機關自行或審計單位查核。「人力有限」的理由，不分立法、行政機關都很愛用。增加預算而未增加相對應人力，對預算供需的「黑色產業鏈」自是皆大歡喜。藉由委外機會分預算、綁樁不是新鮮事，如目前仍配戴電子腳環的某議員，承攬標案再回分其中利益。其餘縣市有配合款的更好運作，明碼明賣。

這些還不算上下交相賊的合法預算支應。以北市府為例，固定分送議員辦公室的水果月曆、聖誕紅同樣是以公務預算支應。有更多預算，意味更多彈性，當網友議論前彰化縣長卓伯源製作幾十萬份環保袋、杯碗等公關品，或是傅崐萁立委與其縣長妻子徐榛蔚借用縣府宣傳品幫自己宣傳，在台北市同樣發生。

其他縣市則是更赤裸裸的正常發揮，乏人監督才是日常。指望民代監督預算，不如先慎選民代。當監督市政、預算仍流於口號，擴大預算不受監督，受益的只是官商利益團體。

（作者是政治工作者）

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