晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台南人不是次等國民 財政分配重北輕南 台南市民無法接受

2024/12/24 05:30

◎ 黃偉哲

此次立法院通過的財政收支劃分法修正案，對台灣的財政將帶來巨大衝擊！不僅無法解決長期以來「南北失衡」、「城鄉失衡」的問題，反而加重了「重北輕南」、「重東輕西」、「重離島輕本島」的現象，完全忽視各縣市的實際需求及相關都市經濟發展的貢獻！

台南市長黃偉哲。（記者洪瑞琴攝）台南市長黃偉哲。（記者洪瑞琴攝） 

以台南市為例，台南人口約一八六萬人，修法後造成每位台南人平均只分配到二萬六○七九元，全國排名落居第二○，六都中倒數第三，遠遠低於台南市作為全國第六大城市所應分配到的資源。從土地面積來看，台南市擁有二一九一．六五平方公里，每平方公里只分配到約二二一二萬九四一○元，六都排名更是墊底，如此資源分配方式完全忽視台南市及市民的基本發展需求。

台南市是全國農業重鎮，擁有九萬多公頃耕地，是全國耕地面積第一的城市，農業發展需求極為龐大。此外，台南市的公路系統數量為全國之最，道路與交通基礎設施的必要維護成本，遠高於其他縣市。作為台灣歷史文化的核心城市，台南擁有全國最多的文化古蹟與歷史建築，這些文化資產的維護更需要大量經費才能支撐下去。

治水、捷運及鐵路地下化等基礎建設，南部本來就相對欠缺，以台北市的台北捷運系統為例，中央總計補助了六七七五億元；而台南市的捷運建設未來大概需要二二○○多億元，中央補助金額比照台北市的話，以台南市所分配到的一六三億元，至少須連續十年以上才能夠取得平衡。再者，台南市天然地勢低，佔全國易淹水面積三分之一，若中央無法支持治水預算，在先天不良、後天又失衡之下，水利設施的防洪標準勢必遠遜於台灣中北部。以所被分配到的預算，要投入治山防洪需求的基礎設施，根本是杯水車薪。

面對天然災害頻發，台南市常需中央補助才能進行道路交通、文資古蹟的修復。然而，此次修法導致中央經費大幅縮水，未來台南的農損補助與災損修復恐將面臨巨大困難，巧婦難為無米炊。

台南科學園區的產值逐步攀升，二○二四年更預計突破二兆元，成為全國經濟發展的亮點。然而，現行分配方式以公司設立稅籍為計算依據，導致台南市的產業貢獻未被納入考量。即使修法後將營利事業營業額的占比從五○%降至三○%，稅籍所在地的計算方式依然導致資源集中於北部，反觀台南市卻須承擔園區帶來的環境污染、交通壓力及基礎設施維護成本。這樣的分配機制無法反映台南市對全國經濟的實際貢獻。

台南市的統籌分配款長期在六都中處於最低水平，此次修法結果更是雪上加霜。無論從人口、面積，還是對國家的貢獻度來看，台南市的增加幅度居然還輸給新竹市與彰化縣，這樣的結果對市民太不公平

此次修法明顯忽略了區域均衡發展的初衷，更未考慮台南市在農業、文化資產、基礎設施等方面的實際需求。這樣的分配方式造成南部地區無法迎頭趕上，反而加深南北發展的差距

鄭重呼籲中央政府重新檢討《財政收支劃分法》修正案，落實資源公平分配，將「人口、土地面積、地方貢獻、實際需求」納入考量，真正實現區域均衡發展。這次所遭受的不公平對待，台南市民絕對無法接受，我代表市民，必為爭取應有權益而繼續努力。

台南市民不是次等國民，認真工作、踏實繳稅的台南人不該被惡法虐待。財政分配應該回歸公平正義，讓每一分資源都能真正反映地方的需求與貢獻。

（作者是台南市長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書