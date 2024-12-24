自由廣場》台南人不是次等國民 財政分配重北輕南 台南市民無法接受

◎ 黃偉哲

此次立法院通過的財政收支劃分法修正案，對台灣的財政將帶來巨大衝擊！不僅無法解決長期以來「南北失衡」、「城鄉失衡」的問題，反而加重了「重北輕南」、「重東輕西」、「重離島輕本島」的現象，完全忽視各縣市的實際需求及相關都市經濟發展的貢獻！

台南市長黃偉哲。（記者洪瑞琴攝）

以台南市為例，台南人口約一八六萬人，修法後造成每位台南人平均只分配到二萬六○七九元，全國排名落居第二○，六都中倒數第三，遠遠低於台南市作為全國第六大城市所應分配到的資源。從土地面積來看，台南市擁有二一九一．六五平方公里，每平方公里只分配到約二二一二萬九四一○元，六都排名更是墊底，如此資源分配方式完全忽視台南市及市民的基本發展需求。

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台南市是全國農業重鎮，擁有九萬多公頃耕地，是全國耕地面積第一的城市，農業發展需求極為龐大。此外，台南市的公路系統數量為全國之最，道路與交通基礎設施的必要維護成本，遠高於其他縣市。作為台灣歷史文化的核心城市，台南擁有全國最多的文化古蹟與歷史建築，這些文化資產的維護更需要大量經費才能支撐下去。

治水、捷運及鐵路地下化等基礎建設，南部本來就相對欠缺，以台北市的台北捷運系統為例，中央總計補助了六七七五億元；而台南市的捷運建設未來大概需要二二○○多億元，中央補助金額比照台北市的話，以台南市所分配到的一六三億元，至少須連續十年以上才能夠取得平衡。再者，台南市天然地勢低，佔全國易淹水面積三分之一，若中央無法支持治水預算，在先天不良、後天又失衡之下，水利設施的防洪標準勢必遠遜於台灣中北部。以所被分配到的預算，要投入治山防洪需求的基礎設施，根本是杯水車薪。

面對天然災害頻發，台南市常需中央補助才能進行道路交通、文資古蹟的修復。然而，此次修法導致中央經費大幅縮水，未來台南的農損補助與災損修復恐將面臨巨大困難，巧婦難為無米炊。

台南科學園區的產值逐步攀升，二○二四年更預計突破二兆元，成為全國經濟發展的亮點。然而，現行分配方式以公司設立稅籍為計算依據，導致台南市的產業貢獻未被納入考量。即使修法後將營利事業營業額的占比從五○%降至三○%，稅籍所在地的計算方式依然導致資源集中於北部，反觀台南市卻須承擔園區帶來的環境污染、交通壓力及基礎設施維護成本。這樣的分配機制無法反映台南市對全國經濟的實際貢獻。

台南市的統籌分配款長期在六都中處於最低水平，此次修法結果更是雪上加霜。無論從人口、面積，還是對國家的貢獻度來看，台南市的增加幅度居然還輸給新竹市與彰化縣，這樣的結果對市民太不公平。

此次修法明顯忽略了區域均衡發展的初衷，更未考慮台南市在農業、文化資產、基礎設施等方面的實際需求。這樣的分配方式造成南部地區無法迎頭趕上，反而加深南北發展的差距。

鄭重呼籲中央政府重新檢討《財政收支劃分法》修正案，落實資源公平分配，將「人口、土地面積、地方貢獻、實際需求」納入考量，真正實現區域均衡發展。這次所遭受的不公平對待，台南市民絕對無法接受，我代表市民，必為爭取應有權益而繼續努力。

台南市民不是次等國民，認真工作、踏實繳稅的台南人不該被惡法虐待。財政分配應該回歸公平正義，讓每一分資源都能真正反映地方的需求與貢獻。

（作者是台南市長）

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