自由開講》面對藍白亂局 覺醒的公民是最強的本土側翼

◎ 史里

拜讀本報〈不能缺席的聲音〉，心中深感共鳴。



在台灣當前的政治格局中，藍白聯手已成為令人憂心的現象，這種合作加劇了對本土政權的威脅，也凸顯出台灣受限於中華民國體制的局限。面對這種情勢，民進黨需要一個堅定的本土「側翼」，而這個側翼不僅來自政黨，更應來自我們人民自己。

請繼續往下閱讀...

藍白聯手在立法院的行動表現出他們並非以台灣長遠利益為導向，而是通過國會擴權、忽視民主程序等手段，掩蓋他們在本土利益上的不足。（資料照）

台灣基進黨作為最具本土意識的力量，雖未能進入國會，但始終堅持台灣應走向獨立建國。基進黨的王興煥指出，賴清德總統雖以中華民國體制為抗中策略主軸，但本土聲音的多元性與必要性不可忽視，這是台灣自主的根基。

然而，藍白聯手在立法院的行動一再表現出他們並非以台灣長遠利益為導向，而是通過國會擴權、忽視民主程序等手段，掩蓋了他們在本土利益上的不足。這使台灣的未來如同被「稻草人之術」蒙蔽，公民的思維被局限在現有框架內，難以突破。

因此，在這樣的亂局中，我們不應該只是旁觀，而應成為行動者。公民社會應成為對抗藍白聯手的側翼。透過監督與批判，我們的聲音和力量才是決定台灣未來的根本。只有這樣，才能突破既有體制的束縛，真正實現台灣的自主與民主發展。

台灣需要一個真正的本土側翼，而這個側翼，就是我們每一位覺醒的公民。

（作者為台南市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法