自由廣場》不能缺席的聲音

◎ 王興煥

◎王興煥

二○二二年一月，總統蔡英文出席蔣經國紀念園區暨圖書館的開幕式，以蔣經國的「反共」諷刺國民黨的「親共」，贏得廣大台派「傑出的一手」讚譽。但是在當時，仍有台灣基進與若干本土社團逆風發聲，批判蔡總統在轉型正義的路上開倒車。

在「收割藍營神主牌」而一片叫好之際，必須有人守住轉型正義的紅線，拒絕將價值當作政治工具。如果所有支持轉型正義的盟友，都因為「只要國民黨難堪就好」而擱置理念的堅持，我們雖然可贏得一時的戰役，但會輸掉最終的戰爭。

請繼續往下閱讀...

相似的劇本也發生在今年十月。賴清德總統選擇以中華民國的邏輯對抗國共的統戰，也就是「因為中華民國不屬於中華人民共和國，所以台灣不屬於中國」。雖然確實讓國民黨吃鱉、讓中國跳腳，但是堅持台灣獨立建國、「只要台灣不要中華民國」的聲音也不能缺席。

因為我們知道，要論證台灣不屬於中國，宜訴諸合乎國際認知的《舊金山和約》與《聯合國二七五八號決議》，不應透過台灣與中華民國的綑綁，否則會自陷「一個中國」的框架。

也因為我們知道本土陣營的光譜必須完整，台獨的定義不能從「台灣建國」滑動為「認同中華民國」。賴總統有他的戰略考量，但作為堅定台獨政黨的台灣基進，與所有建國路上的夥伴，有我們的歷史責任。對中華民國不妥協的聲音不缺席，才能形成本土陣營的分工合作、分進合擊。

根據去年台獨聯盟委託山水公司的身分認同民調，認同台灣而不認同中華民國或中華民國台灣的比例，僅有百分之卅；這或許就是賴總統選擇中華民國邏輯的務實因素。台灣基進與集合許多本土社團的台灣國家聯盟都不斷討論，在執政黨努力搶攻「認同中華民國」的政治資本時，我們應該做什麼？

如果拒絕中華民國的聲音從此缺席，台獨運動就會為了對抗敵人卻最終變成敵人所希望的樣子。所以我們應該做的，不是鼓吹這百分之卅的頑固台獨分子附和中華民國認同，而是將百分之卅拓展到至少百分之五十一。

在民進黨政府擔負本土政權的任務之際，我們邀請以台灣國家正常化為願景的志士，將政治運動當成志業而非名利事業，致力於擴大社會對「正名、制憲、入聯」的認同與重視，讓掙脫中華民國枷鎖、開啟台灣新共和的聲音不只不缺席，還能逐漸成為主流價值。

（作者為台灣基進黨主席／台灣國家聯盟執行委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法