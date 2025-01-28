自由開講》晶片台灣隊 機器人產業崛起

◎廖明輝



在去年舉行的行政院第十二次全國科學技術會議，國科會於智慧科技總結報告第一頁即強調，台積電董事長暨總裁魏哲家建議充分利用台灣在硬體製造優勢，提升我國在人工智慧領域的戰略地位。報告指出，應整合半導體晶片、尖端軟體開發及精密機械等技術，聚焦發展多功能機器人，推動相關產業邁向高值化。

台積電董事長魏哲家受邀擔任全國科技會議引言人。（記者方賓照攝）

台灣擁有全球領先的半導體製造能力與完整供應鏈，這些技術優勢成為發展人形機器人產業基礎。在人工智慧應用領域，人形機器人是結合硬體製造、AI算法、精密機械設計與感測技術的綜合應用體。

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作為全球半導體重鎮，台灣的高效能晶片可以支持機器人進行深度學習運算，讓機器人具備即時分析環境、自然互動與自主決策能力。同時，台灣在低功耗晶片的研發，可以解決機器人在行動過程的能源效率問題，延長運作時間並提升應用價值。此外，台灣完整的資通訊產業供應鏈能夠快速實現從感測器到通訊模組的整合應用，讓人形機器人在不同產業場景實現落地應用。

台灣擁有全球領先的半導體製造能力與完整供應鏈。AI教父黃仁勳看好人形機器人。（法新社）

國科會主委吳誠文在會後宣布，政府將組「Chip Team Taiwan」（晶片台灣隊），串聯半導體設計、製造與封測供應鏈，為國內AI應用與系統服務提供穩定晶片供應。計畫著重強化台灣的內需市場，讓晶片製造不僅服務於國際客戶，更能滿足本地產業需求。「晶片台灣隊」將推動產業垂直整合，將半導體技術與機器人應用深度結合。同時，透過產學研合作，提升技術創新速度與規模，引導人形機器人技術進入實驗性應用市場，讓更多創新技術能夠快速實現商業化。

國科會主委吳誠文（左2）宣示要組成晶片台灣隊，做為民主自由陣營「非紅」供應鏈重要的支撐力量。（記者吳俊鋒攝）

展望未來，AI的殺手級應用將是人形機器人，特斯拉執行長馬斯克預測二十年內人形機器人數量將超越人類，達到至少一百億台。特斯拉推出的Optimus 2成為市場焦點，計劃2024年限量生產一千台Optimus機器人，並於2026年實現大規模量產。人形機器人的軟硬體供應鏈與智慧終端設備、工業機器人及無人機供應鏈高度重疊，具競爭優勢的台灣供應商有望快速切入市場。關鍵零組件包括關節驅動模組、力矩感測器、諧波減速機、滾柱螺桿及無框力矩馬達等，台灣廠商在供應鏈的角色逐漸成形。

近期，台積電董事長魏哲家與馬斯克會談，針對AI系統Dojo採用5奈米製程，為Optimus量產鋪路。此外，輝達推出Jetson Orin Nano Super，內建小型語言模型，價格僅約八千元，具備語音辨識及互動功能，將會加速人形機器人普及化進程。

綜上所述，台灣在全球半導體製造領域的領先地位，正推動機器人產業崛起。特斯拉和台積電的合作顯示全球市場對人形機器人的高度關注。政府成立「晶片台灣隊」，推動產業垂直整合與本地化需求滿足，並透過產學研合作加速創新與商業化。台灣完整的供應鏈及技術優勢，將帶動AI應用及機器人產業快速發展。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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