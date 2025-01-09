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自由開講》公職好感度崩跌 良才不棲是國家隱憂

2025/01/09 16:30

◎ 蘇明通

近日媒體報導，大學應屆畢業生報考當年高普考的人數，從二○一二年的三萬四千餘人，驟減至二○二三年只剩千位數的四千九百餘人，令人吃驚。如此大幅度的變化，顯然是受到公務員工作環境複雜、年金改革、民企優渥待遇搶人的多重影響。

自勞動部爆發公務員遭長官霸凌而輕生事件後，公部門職場霸凌事件頻傳，讓公職的吸引力更加低落，未來報考人數恐持續探底，良才不棲。（資料照）自勞動部爆發公務員遭長官霸凌而輕生事件後，公部門職場霸凌事件頻傳，讓公職的吸引力更加低落，未來報考人數恐持續探底，良才不棲。（資料照）

去年高普考放榜後的十一月初，勞動部爆發公務員遭長官霸凌而輕生事件後，公務體系內陸續傳出程度不一的霸凌事件，甚至連掌理人事管理的主管，也爆發與組織角色完全反向的霸凌事件，連番事件讓公職的吸引力更加低落，未來報考人數恐持續探底，良才不棲。

這種現象已經開始發酵了。一位人事主管透露，目前各機關普遍面臨需要考試分發人員遞補缺額卻分不到人、公開徵求現職人員商調卻無人應徵、公開徵求不必國考資格的約聘雇或職務代理人員卻只見冷清投件數。然後呢？既有工作由現職人員分攤、主管跳進去當承辦人、公文處理速度及品質變差、第一線櫃台服務人員請假無人遞補、年輕同事離職往民企發展拒絕慰留。如果高層長官或民眾無法體諒，責罵對立情形就容易產生。

如何扭轉情勢、避免情況惡化，雖然訂定反霸凌的人事管理規定有其必要，但積極重建具有吸引力的公職環境益發重要，以攬才、留才為目標。除了調薪之外，也可師法「零基預算」的主計觀念，定期滾動檢討各單位的工作事項，那些是可以退場或改善調整的

以《行政院及所屬各機關新聞處理注意事項》第三點為例，當日媒體報導有影響政府威信與形象，經輿情會報決議需回應者，主管機關應儘速對外說明，且至遲於當日中午十一點半前，填表向院回報處理情形。未及辦理者，亦需通報預備處理方式，至遲於當日下午五點半前回報處理情形。實際情形是，長官常指示十一點半前回應，基層人員忙著蒐集資料、跑公文，遇到難纏的長官，說明資料一改再改，直到次長、部長核批，行政院有必要管到如此徹底嗎？

國家就像一部龐大複雜的機器不斷運轉著，每天二十四小時都有公務員在各個崗位工作或待命，需要有志人才投入。積極推動留才、攬才措施，才能挽回年輕人投入公職的向心力。

（作者為公務員退休）

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