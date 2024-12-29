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自由開講》權力護短難掩真相，官場霸凌終究無所遁形

2024/12/29 16:30

◎柳靖

勞動部近日重啟分署長謝宜容的職場霸凌調查，態度出現戲劇性反轉。此前，吳姓員工輕生事件被敷衍定調為「個人因素」，甚至有人為謝宜容辯護，稱其「立意良善」。但最新調查結果卻揭示了令人髮指的職場霸凌事實：從簡報修改多達四、五十次，到承辦同仁接機延誤五分鐘遭當眾斥罵，甚至回家後還接到辱罵電話。

勞動部近日重啟分署長謝宜容的職場霸凌案調查，調查報告揭示了令人髮指的職場霸凌事實，吳姓公務員確認遭霸凌，輕生與工作遭遇有關聯。（記者塗建榮攝）勞動部近日重啟分署長謝宜容的職場霸凌案調查，調查報告揭示了令人髮指的職場霸凌事實，吳姓公務員確認遭霸凌，輕生與工作遭遇有關聯。（記者塗建榮攝）

這樣的劇烈反轉，全拜大眾監督之力所賜。若無媒體聚焦與社會輿論的持續壓力，此案極可能被官僚體系以「內部管理問題」輕輕帶過。事實證明，透明與外部監督才是揭露真相的利器

令人不安的是，為何最初的調查如此敷衍？核心問題恐怕在於《公務員服務法》的結構性缺陷。根據該法，公務員「不得損害政府信譽」，看似用來維護形象，實則成了「掩蓋醜聞」的護身符。調查淪為形式審查，首要目標變成保護機關名聲，而非還原真相。受害者的聲音被抹殺，內部職員更陷入「寒蟬效應」，誰還敢挺身揭發問題？

媒體與公眾的壓力，突破這層制度防線。主管機關不得不重新審視調查結果，還原真相。這說明，當制度過度強調「形象管理」，問題只會被壓下，解決方案遲遲不會出現。相反地，真正的信任來自勇於承認錯誤與積極問責。

政府的信譽不應靠遮掩錯誤維繫，而應靠透明與負責的改革行動重建唯有廢除過時的「形象保護」條款，建立獨立調查機制，讓受害者有說出真相的機會，才能遏止下一起職場悲劇。社會需要的不是一場官僚式的權力秀，而是一次真誠的制度改革。

（作者為教育工作者）

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