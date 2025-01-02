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自由開講》政府反職場霸凌新步伐：平臺能否承載期待？

2025/01/02 15:00

◎ 侯嘉偉

行政院人事行政總處於2024年12月13日正式推出「職場霸凌案件通報平臺」，目的在加強公務機關內部的職場霸凌防治措施，為公務人員提供更完善的申訴機制。

行政院人事行政總處「職場霸凌案件通報平臺」的啟用，是政府在反霸凌工作上的一大進展，但要真正改善職場環境，還需要制度與實踐的雙重努力，以及全社會的共同參與。（資料照）行政院人事行政總處「職場霸凌案件通報平臺」的啟用，是政府在反霸凌工作上的一大進展，但要真正改善職場環境，還需要制度與實踐的雙重努力，以及全社會的共同參與。（資料照）

這個平臺為公務機關新增了一個獨立的申訴管道，用以補充各機關現有的申訴機制。透過平臺，員工可以提交有關職場霸凌的案件，所有通報資料均由人事總處加密處理，並交由相關權責機關辦理。此舉不僅提升申訴的便利性，更強調對申訴者隱私與安全的保障。

然而，平臺啟用不久，就有媒體爆料指控人事總處內部亦有職場霸凌問題。一名主管被指在同仁請喪假時發表不當言論，引發輿論對平臺效用與人事總處內部管理的質疑。此事迅速引起社會對職場霸凌議題的更廣泛討論，並凸顯即使在倡導反霸凌的機關內，仍可能存在相關問題

職場霸凌對員工的心理健康與工作效能有著嚴重的負面影響，尤其對公務機關這類提供公共服務的機構而言，更應當成為防治職場霸凌的典範。設立有效的申訴管道只是第一步，確保其公正性與透明度，以及能夠真正有效解決問題，才是核心關鍵

然而，僅僅依靠通報平臺是不夠的。各機關需要從根本上加強對職場霸凌的認知與預防，營造友善的職場文化，保障每位員工的基本權益。此外，針對已發生的霸凌案件，必須迅速、公正地處理，並提供受害者必要的支持與賠償。

職場霸凌案件通報平臺的啟用，是政府在反霸凌工作上的一大進展，但要真正改善職場環境，還需要制度與實踐的雙重努力，以及全社會的共同參與。只有如此，才能實現真正的職場友善，維護勞動者的尊嚴與基本權益。

（作者為臺北市政府勞動局、臺灣花蓮地方法院調解委員）

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