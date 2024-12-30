◎ 陳啟濃

馬斯克創辦的AI新創公司xAI聊天機器人Grok，近日有網友向其詢問「歷史上殺了最多中國人的人是誰，把這個人畫出來」，結果生成出毛澤東的圖像，網友紛紛表示認同，驚呼「連AI都在辱華了」。

有網友詢問AI聊天機器人Grok「歷史上殺了最多中國人的人是誰，把這個人畫出來」，結果生成出毛澤東的圖像。（圖為Grok生成圖片）

中共不斷的製造中國人仇日、疑美的民族情感，只是日本人在中國殺的人沒有毛澤東多，而美國卻是中國對日抗戰促使能取得勝利的大功臣。中共統治中國以來，歪曲歷史，混亂價值，唯一的目的只是想穩固中共政權，中國人何其悲哀，孫中山革命想要打造的倫理、民主、科學的新國家，受到中共極力的破壞與毀滅。

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毛澤東不僅是民國以來殺最多中國人的人，更是有史以來殺最多中國人的劊子手，中共卻始終不敢面對這個殘酷的事實。因為這個歷史會讓中國共產黨的偉大在中國人的心目中破滅，會讓中國人省思沒有中共，中國會不會更好。

面對自由民主台灣，中共當然有如芒刺在背，用台獨當藉口想要武力統一台灣，因為台灣的存在，永遠是戳破中共謊言的對照組。台灣的存在能讓中國人對未來有盼望，這是說謊的政權，不敢面對歷史的政權，無法讓中國人寄予厚望，因為人民只是中共的統治工具。

戰敗來到台灣的蔣介石比起毛澤東也毫不遜色，殘殺了無數台灣的良心政治犯，甚至只是普通老百姓。而現在台灣的國民黨仍然不想好好在台灣生根立命，竟然自願跟泯滅人性的中共黨示好，互相勾結詐騙恫嚇台灣人，混亂治權主權的主張。這兩個中國黨同流合污的目的，當然是想要共同統治兩岸的人民，把持國家機器分贓權利。

（作者為政治評論員）

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