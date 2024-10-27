自由開講》面對中共這個流氓 要展現出智慧與勇氣

賴清德總統展現智慧與勇氣，面對中共這個大黑幫的暴力威脅，無所畏懼，堅持中華民國的主權，強調台灣並不是中國的一部分。（路透社）

◎陳啟濃

曾經擔任毛澤東的秘書中共前中央組織部副部長李銳，有一段對毛澤東描述的話：「生活流氓政治氓，賢妻早識太心傷，莫予毒也殺成性，培養奴才大黑幫。」這段話雖然是形容毛澤東的習性，然而對中國共產黨的本質，也可以當作非常貼切而深入的描述。

所以聯電老董曹興誠說共產黨就是流氓黑幫，一點也不為過。流氓的本性就是拉幫結派，怕強欺弱，所以越是在流氓的面前顯露出柔弱的一面，流氓就越會欺負你。當你展現出很強大無所畏懼，流氓反倒表現出膽小畏縮的真面目。

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流氓為了讓你怕他，當然會說出很多狠話，而且要你對他完全順從。所以用黑道組織發展的模式，就很容易理解中共為何要一直對台灣文攻武嚇。中共利用軍演是想要製造台灣人的恐懼，拉攏台灣的藝人以及退將，就是要營造更多台灣人服從的氛圍。

所以提出所謂的「一個中國一國兩制」，就是要台灣人加入中共這個大黑幫，失去自我的反抗意識，成為協助中共在國際社會作奸犯科的一分子。國民黨如果不是無知就是另有所圖，竟然會幫中共這個全世界最大黑幫恐嚇台灣，幫著流氓說好話欺負自己人。因為接受一個中國就是接受台灣是中國的一部分，願意加入中共這個大黑幫。

賴清德總統展現智慧與勇氣，面對中共這個大黑幫的暴力威脅，無所畏懼，堅持中華民國的主權，強調台灣並不是中國的一部分。正如李銳所言，你越怕中共，越顯得膽小，中共就是會更加予取予求。台灣的本錢就是壯大自己團結一致，中共自然而然會表現出黑道膽小自私的一面，不敢恣意妄為。

（作者為政治評論員）

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