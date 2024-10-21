自由開講》國民黨要放棄中華民國嗎？

◎守護自由的老鷹

原來一句，喊著中華民國與中華人民共和國互不隸屬，賴總統這句話真的很有智慧，竟把國民黨打回原形，過去喊著中華民國，現在不敢喊了，因為喊了，他們的大老闆會不高興。

反看中國，機艦繞台，擾台多久了，繼續擾下去又如何，不敢打就是不敢打，繞台的油錢已經燒多少了，有什麼效果，整天喊台灣是中國的，問題是台灣馬照跑舞照跳，根本不甩你，然而中國只想用恐嚇喝阻的心態似乎走不通，其不敢打的烏龜心態非常明顯，只想靠文攻武嚇便宜行事，想嚇唬國人，這是行不通的。

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走過113年的歴史，中華民國在台灣長大了，曾經有人說換黨做看看，政黨輪替是常態，這曾經是國民黨自己講得，但換不換不是重點，重點是這個政黨是否真心為人民？下面我用另一個方式訴說吧！

賴總統的兩岸互不隸屬說法，竟把國民黨打回原形。圖為國民黨中常會 。（資料照）

某中常會上，有中常委正在發言，各位同志，各位先進，我們國民黨是百年大黨，豈可輸給民進黨，你們看，小英執政了八年，就得到這樣的成績跟聲望，現在賴清德又當選，如果再給民進黨表現的機會，以後我們國民黨連翻身的機會都沒有，各位委員你們養黑道的錢，養派系的資源，養樁腳的錢，養里長的錢，通通會慢慢消失，從現在起，發佈立委動員令，立法院全部封殺綠營法案，阻擋軍購預算，退回總預算案，絕不能讓賴清德有任何可以表現的機會，任何照顧人民的政策都不可以出來，不能再給民進黨奪得民心。

於是國慶日，大家忙著團結台灣，國民黨跟民眾黨忙著搞政治鬥爭，國民黨主席還跟總統嗆聲，然而卻沒有國民黨的人出來大聲講，我愛中華民國，因為賴總統比他們都愛，身為總統這是必須做也應該做的事。

113年國慶大會，勇鷹機隊衝場。（記者塗建榮攝）

另外，那個傅幹事長，這件事你跟那個倡先生討論一下，看要如何合作，只要表現得好，大老闆不會虧待他的，藍白後面又有何陰謀，讓我們繼續看下去。

藍營執政縣市多，需要的奶水資源，資金都相對多，這樣的擋總預算案，其實是反而勒死自己的縣市長，今年還沒關係，等今年預算用完，明年如何繼續，加上沒有資金，明年的所有行政規劃可能都會停擺？

這個強擋預算的後果是全民承擔，卻是由這些自私的立委任意擋下，置全台同胞的權利於不顧，到時退休的沒退休金，公務員沒有薪水，各地方政府政策無法執行，這種要死拖全國人民一起去死的，自私心態，非常不可取，全國民眾應該同聲遣責撻伐

然而沒有資金就沒有資源，更沒有支援，一意孤行下的阻擋預算，國民黨恐怕自己先死在沙灘上，然後後面的縣市長選舉也沒經費，更無人想出來經營選區，這個問題會連著來，這種魚死網破的心態，對國家是非常不利的，而且他還侵犯到國家運作這個大原則。

民主政治下，一切照規定，排隊，論資格，你資格夠又輪到你自然你上，而不是像土匪國家，這個我要，所以非我不可，你是富家千金還是少爺？想要什麼就一定要贏，在國家原則上耍任性，你就是胡做非為，是侵犯國民的權利，豈可讓你胡來？

賴清德總統從即位至今，一直喊著中華民國與中華人民共和國互不隸屬，原本民進黨只是以護台為原則，歴經小英總統的八年執政，加上賴總統即位後，似乎抓到執政的眉角，跟人民的需要，現在一句中華民國與中華人民共和國互不隸屬一講，連國民黨的神主牌都搶過來了。

過去國民黨老嫌小英總統愛講台灣不講中華民國，現在賴總統一講中華民國，換國民黨連提都不敢提了，他們堅持要跟民進黨不一樣，可這樣國民黨還有何立場說服藍營選民，說不贏的同時，反而更顯國民黨與中國共產黨的立場一致，值得國人深思。

臥虎藏龍裡有段金句：「把手握緊，裡面什麼也沒有；把手放開，你所擁有的是全世界。」這不正是賴總統的胸襟？

附加簡單解釋，中華民國既然已經在台灣落地生根，何必落葉歸根，只有國民黨那些老葉無法生根的，又從不深耕台灣，只想淘空台灣的藍營政客，歡迎組團送回中國，單程票，不送。

我們歡迎同心打拼，一起經營台灣，狀大中華民國的同胞，一起努力，開創我們更美好的未來，中華民國，台灣，加油！

（作者為保全，業餘作家）

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