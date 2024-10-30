自由開講》擴權違憲！藍白戒嚴捲土重來

◎林蘊晟

本屆國會藍白憑藉弱多數席次倒行逆施，首先假借國會改革名義扭曲權力分立原則，本來應位於監督與審查立場的立法院黨團卻越界主導行政提案與預算編列權限。

本屆國會藍白憑藉弱多數席次倒行逆施，首先假借國會改革名義行擴權之實。（資料照）

更有甚者，以查弊為名義擴權濫權，疊床架屋架空檢察官司法調查權限，以國會調查權利劍在手便可將任何民間人士叫到國會公審。若回答不符多數黨團的意，就10萬元連續處罰，直如紅衛兵批鬥黑五類的翻版，又如習禁評土皇帝般鴨霸。

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如此橫暴的法案自然為民意所不容，引發公民運動強烈反對，如同當年馬英九喚起太陽花，召喚青鳥的其實是藍白立院黨團自己。

召喚青鳥的其實是藍白立院黨團自己。

面對民意反撲與大幅下挫的民調，藍白兩黨沒有絲毫反省。不但不思改正，反而把矛頭指向維護法制中立與公正性的司法院憲法法庭。一手拒審大法官提名，一手硬改憲法訴訟法，試圖以人數限制卡死憲法法庭運作，方便藍白奪權不受憲法約束。

全世界獨裁者政變摧毀民主，向來都是從架空憲法開始。憲法失去制衡力量，獨裁者便能夠為所欲為。一旦憲法法庭被藍白兩黨凍結，無聲的戒嚴就立即捲土重來。

無法違憲審查後，藍白任意通過什麼法案奪權都無法再以制度制衡，民主憲政的民權保障將蕩然無存。藍白想要罰誰就罰誰，擋到藍白財路就一頂弊案帽子扣下來鬥到家破人亡。實質上就是以藍白立院黨團為專制寡頭的戒嚴政變。

若當政者有足夠魄力，大可透過阻止政變的名義調動軍警拘禁國民黨立委與幹部。是藍白黨團自己撤除憲法的保障與法律程序約束力在先，行政權以違憲行動反制，同樣沒有憲法法庭可以審查做出違憲判決。

當政者只要再推動制定新憲法取代被凍結的原憲法，就能夠藉著建立新憲政解套，重建民主，只有藍白黨人作階下囚。

藍白擴權的國會職權修法已於今日被判決違憲，奉勸藍白兩黨及其支持者迷途知返，不要妄想重啟戒嚴可以為所欲為。

（作者為上班族）

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