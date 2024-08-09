賴中強 公民力量》七月青鳥，戰場盤點

七月份青鳥行動，經歷內政委員會排審選罷法、教育文化委員會排審核子反應器設施管制法，以及最後三天院會處理九大爭議法案的攻防，台灣公民陣線於7月3日舉辦「反對沒收罷免權．公民開講」晚會，7月9日舉辦「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會（與全國廢核平台合辦），並於7月15、16日院會以「公民陣線國會頻道」發聲，批判九大爭議法案

◎賴中強

2024年夏季的青鳥公民運動，橫跨三個月。

2024年夏季的青鳥公民運動，橫跨三個月。5月就有3波共超過20萬人站出來反對藍白擴權。（資料照）

五月的反國會濫權行動，517、521、524與528，總共超過二十萬自主公民，站出來反對藍白聯手的《立法院職權行使法》與《刑法》增訂藐視國會罪立法。

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六月的覆議延長賽，從論述深化的線上課程、志工幹部培訓、藍營立委選區在地對話，再到619、620與621的立院再集結。（資料照）

六月的覆議延長賽，從論述深化的線上課程、志工幹部培訓、藍營立委選區在地對話，再到619、620與621的立院再集結，台灣公民陣線一方面將訴求從反國會濫權，延伸到拒絕民主倒退七項法案，再延伸到批判中國國民黨舊黨國威權勢力，並提出《台灣現階段需要政治性公民運動》的綱領，將「阻止民主倒退，回擊中國國民黨，促成台灣政黨體系改變」標舉為運動目標；另一方面，在組織上，成立台灣公民陣線新北工作隊並招募志工，在行動上，從立院集結，連結在地，然後再集結。

國會濫權法案，行政院與立法院民進黨黨團均已回應青鳥公民運動訴求，提出覆議與釋憲聲請，憲法法庭已做成暫時處分。（資料照）

關於國會濫權法案，行政院與立法院民進黨黨團均已回應青鳥公民運動訴求，提出覆議與釋憲聲請，憲法法庭已做成暫時處分，並於8月6日進行言詞辯論。一般研判，憲法法庭會在10月底前宣布結果，或許屆時才適合就該波公民運動的攻防得失，做出評論。以下聚焦討論七月份青鳥行動的國會戰場盤點。

七月份青鳥行動，經歷內政委員會排審選罷法、教育文化委員會排審核子反應器設施管制法，以及最後三天院會處理九大爭議法案的攻防，台灣公民陣線於7月3日舉辦「反對沒收罷免權．公民開講」晚會，7月9日舉辦「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會（與全國廢核平台合辦），並於7月15、16日院會以「公民陣線國會頻道」發聲，批判九大爭議法案，以下就這11個國會戰場的攻防結果向各界說明。

7月9日舉辦「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會（與全國廢核平台合辦）。（資料照）



【關於環保議題法案】

11個法案中，共有核子反應器設施管制法、四零三震災重建條例與花東快速公路建設特別條例等三項法案屬於環保議題。涉及老舊核電廠延役的核子反應器設施管制法，各界質疑核廢料處置與核安問題，教育文化委員會決定另擇期處理。傅崐萁大力推動、架空各項環評與都計法規的四零三震災重建條例及花東快速公路建設特別條例，雖排入院會議程，但最終均未完成立法，改以不具法律拘束力的院會決議處理。

以上三案審查結果，可見環保議題在台灣社會已形成一定的韌性與共識，在公民社會積極監督下，並非特定政治人物結合藍白國會多數，即可恣意妄為。

【關於勞工社福法案】

11個法案中，共有警察人員人事條例關於年金改革之修正、全民健康保險法關於醫事機構點值之計算、證券交易法關於公司年度盈餘提撥加薪等規定屬於勞工社福法案。立法院院會審理結果，警察人員人事條例因涉及重大財政支出與年改政策延續，尚待協商，本次院會未處理。將造成政府重大財政支出與社福資源排擠效應的全民健康保險「一點一元」點值計算，最終未立法，改以不具法律拘束力之院會決議處理。證券交易法關於公司年度盈餘提撥加薪之規定，遭批評立法技術缺陷，調整後最終條文與現狀差異有限。

以上三案審查結果，可見公民運動的強力批判，讓藍白立委縱有國會多數，在推動涉及廣大民眾的勞工社福法案時，也必須顧慮各界觀感而有所忌憚。

【關於政治角力法案】



11個法案中，共有NCC組織法、電業法與選罷法涉及憲法權力分立與政治角力。NCC組織法院會審查結果，經朝野協商未通過中國國民黨以國會政黨比例產生NCC委員的條文，亦未通過黃國昌比照公共電視董事會產生NCC委員的條文，但最終通過藍白提案刪除「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制。」由於本法規定施行日期由行政院定之，且七位NCC委員中，有四位任期在7月31日屆滿，而立法院至今尚未進行同意權審查，因此，行政院決定暫緩讓新法生效，並於此過渡期間讓原副主委翁柏宗延任，確保過半數NCC委員在職以維持機關運作。此一做法，亦遭來藍白強烈抨擊，為將來的同意權審查，投下變數。

電業法修正案，朝野協商結果未通過藍白二黨「電價調整須立法院同意」之條文，改以電價審議委員會須有過半數民間代表與學者專家組成。

選罷法修正，中國國民黨原擬提高罷免門檻，在青鳥行動抗議與民進黨議事杯葛下，7月4日及7月8日委員會無法進行審查，但是，7月12日最後一次院會，中國國民黨將罷免連署應附身分證的提案逕付二讀，一個月後，即可跳過委員會審查，於院會強制表決。據媒體報導，中國國民黨要求在8月中下旬的臨時會排入選罷法修正案，企圖為此限縮人民罷免權之法案闖關。

以上三案攻防結果顯示，遇到高度政治角力法案，傅崐萁集團與黃國昌聯手下的藍白二黨，正與公民力量及本土政治勢力激烈抗衡，互有勝負，未來各項重大法案與重要戰場均具有高度不確定性。

【關於涉中議題法案】



11個法案中，共有新住民基本法草案與解除觀光團赴中國禁令兩項屬於涉中議題法案。院會審查結果，通過中國國民黨所提，在不對等條件下解除觀光團赴中國禁令；並通過新住民基本法的法案名稱，漠視政府部門關於該基本法可能架空《兩岸人民關係條例》特殊性的警告，立法過程中，藍白二黨並曾一度提出「政府對於不同國籍或地區之新住民，除法律另有規定外，行政措施應一律平等」之條文，引發各項對中國大陸地區的特殊管制規範是否全面棄守的疑慮，最終並未納入。

以上兩個法案的攻防過程，搭配沈伯洋所提《兩岸人民關係條例》赴中管制修正屢屢遭院會退回無法進入實質審查，顯見在涉中議題領域，傅崐萁集團與黃國昌聯手，依然主導藍白二黨的結盟與國會多數。此部分，公民運動應積極思考突破之道。



（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.08.07貼文）

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