新聞線上》民進黨要珍惜翁曉玲

記者陳杉榮

在朱立倫的領導下，國民黨是否還想重新執政？越來越令人懷疑，他提名翁曉玲這樣的立委，在立法院一再提案挑戰既存的憲政體制，黨中央不僅不踩煞車加以勸阻，反而鼓勵開快車直衝斷崖。把憲政基本知識當柴燒，把五權憲法當糞土，不服憲法判決就罵人綠色大法官，國會醜劇一演再演，國民黨還想重新執政，無異癡人說夢！

憲政體制在藍白立委的踐踏下，有殘破傾頹之虞，民進黨柯建銘總召迎戰在野的「毀憲亂政」，越加吃力，但換個角度來看，民進黨應該好好珍惜像翁曉玲這樣的「驚世立委」，因為國民黨在立法院越加「翁曉玲」，台灣公民社會就會越覺醒，不容藍白在立法院一手遮天；越多的「翁曉玲」提案，國民黨就越不可能翻身重新成為執政黨。

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國、眾兩黨強行通過「國會擴權法案」，早已激怒公民社會，他們罵人「藐視國會」前，已然先「藐視憲法」。自以為在爭取「國會改革」，橫柴入灶又粗糙不堪的條文內容，根本不忍卒睹，用通俗的話說，真是「作賤國會」。法律界再三勸阻，國民黨視若無睹，沒想到大法官作成釋憲判決後，翁曉玲竟然宣稱，憲法沒有規定立法院必須遵守司法院所作的釋憲決定，憲法法庭的判決「違憲」。呵呵呵，一個立委竟然可以「判決」憲法法庭的判決「違憲」，真是舉世創舉。

翁曉玲「不簡單」，她說立委質詢行政院長是「上對下關係」，提案主張總統選舉採「二輪投票」，還越界管到監察委員，要制定「監察委員行為法」，如今又說憲法法庭的判決違憲，等到立法院行使考試委員同意權時，不知道她又會有何驚人之舉和驚世之語。朱立倫提名的一個不分區立委，統管行政、立法、司法、考試、監察五院，孫中山先生地下有知，不知作何感想。

數十年來，關注台灣政黨政治和議會政治的有識之士，無不盡力爭取立法院和行政院平起平坐，強化「國會調查權」，以期掙脫行政院「立法局」的鳥籠，過去的民進黨非常積極。現在藍白兩黨，尤其是朱立倫主席，應該善用支持「國會改革」的民意，在合憲範圍內強化國會功能，而不是放任黨籍立委胡亂修法拆掉五權體制的房子，還不准善意第三人阻止。

憲法法庭的判決並未否定國會監督的權力，但否決國會的濫權。國民黨主張強化國會調查權的動機是對的，但手段和目的都錯了！憲法判決提醒立委諸公，要抓住重點。如果翁曉玲仍推動她的憲法訴訟法修法，傷害大法官制度的運作，國民黨還繼續支持，必然會付出代價，付出永遠不能執政的代價。

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