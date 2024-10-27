晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》黑心房仲賣30年屋謊稱10年，法官判撤銷交易返回價金！

實務上要達到意思表示錯誤得撤銷的情況並不常見，法操提醒大家在買賣不動產時一定要睜大眼睛看清楚，蒐集完整的資訊再決定要不要買，謹慎評估才不會走了冤枉路。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2024/10/27 08:30

◎法操司想傳媒

近期有則報導指出， 彰化縣王姓男子斥資新台幣1320萬元，透過仲介業者在和美鎮買了一間「屋齡十年」透天中古屋，沒想到鄰居卻說該屋興建超過三十年，而且一度還是「爛尾樓」。

王男認為房仲利用資訊不等，詐騙他這是「輕屋齡」的中古屋，沒想到卻高價買到三十年屋齡的房子，因此向法院提告，要求撤銷交易。法官審理後，認為仲介在簽約時未揭露此重要訊息，因此判處撤銷交易。

圖為王男購買的房子，外表11年前續建翻新，房價1320萬元，他認為，房屋主結構已有30年，沒有此價值。（翻攝自google earth）圖為王男購買的房子，外表11年前續建翻新，房價1320萬元，他認為，房屋主結構已有30年，沒有此價值。（翻攝自google earth）

民法上有哪些「得撤銷」的情況？什麼是意思表示？

意思表示是表意人將內心上期望發生某種法律效果之意思，表示於外部的行為，例如甲向乙購買一部電腦，該邀約之表示，希望依此予乙訂立買賣契約，就是意思表示。

民法上有兩條可以撤回意思表示的規定，第一條是民法第88條，另一條則是92條。

第88條：「意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。（第一項）當事人之資格或物之性質，若交易上認為重要者，其錯誤，視為意思表示內容之錯誤。（第二項）」

第92條：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。（第一項）被詐欺而為之意思表示，其撤銷不得以之對抗善意第三人。（第二項）」

法官：不存在詐欺之行為，但意思表示內容有錯誤，得撤銷

房仲將30年的老宅謊報屋齡為10算不算詐欺？在判決中法官認為因為於建築物的結構、面積、工法、原物料、人力物力等各項因素，屋齡的起算沒有一定的標準，再加上原告無法證明被告有故意欺瞞的情勢，因此認定本件訴訟不適用民法第92條的詐欺。

雖然不適用民法92條，但法官認為有民法88條意思表示錯誤的情況。民法規定，對於物的性質產生錯誤的意思表示，本質上屬於動機錯誤，表意人在其意思形成過程中，對於就其決定為某特定意思表示之物之性質，認識不正確，原不影響意思表示之效力，不在可以撤銷的情況，但如果所涉物的性質係交易上認為重要者，即得以同條第2項「其錯誤視為意思表示內容之錯誤」之規定，即得由表意人將其意思表示撤銷之。

因此在簽約時，仲介沒有向王男揭露此訊息，此與王男想像的「輕屋齡十年」有相當落差，而此「誤認」在一般社會交易上應認是重要事項，因此法官認為已經達到可以撤銷的情況，仲介必須返還價金給王男。

實務上要達到意思表示錯誤得撤銷的情況並不常見，法操提醒您買賣不動產時一定要睜大眼睛看清楚，蒐集完整的資訊再決定要不要買，謹慎評估才不會走了冤枉路。

本文經授權轉載自法操 黑心房仲賣30年屋謊稱10年，法官判撤銷交易返回價金！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書