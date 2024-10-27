法操》黑心房仲賣30年屋謊稱10年，法官判撤銷交易返回價金！

實務上要達到意思表示錯誤得撤銷的情況並不常見，法操提醒大家在買賣不動產時一定要睜大眼睛看清楚，蒐集完整的資訊再決定要不要買，謹慎評估才不會走了冤枉路。

◎法操司想傳媒

近期有則報導指出， 彰化縣王姓男子斥資新台幣1320萬元，透過仲介業者在和美鎮買了一間「屋齡十年」透天中古屋，沒想到鄰居卻說該屋興建超過三十年，而且一度還是「爛尾樓」。

王男認為房仲利用資訊不等，詐騙他這是「輕屋齡」的中古屋，沒想到卻高價買到三十年屋齡的房子，因此向法院提告，要求撤銷交易。法官審理後，認為仲介在簽約時未揭露此重要訊息，因此判處撤銷交易。

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圖為王男購買的房子，外表11年前續建翻新，房價1320萬元，他認為，房屋主結構已有30年，沒有此價值。（翻攝自google earth）

民法上有哪些「得撤銷」的情況？什麼是意思表示？



意思表示是表意人將內心上期望發生某種法律效果之意思，表示於外部的行為，例如甲向乙購買一部電腦，該邀約之表示，希望依此予乙訂立買賣契約，就是意思表示。



民法上有兩條可以撤回意思表示的規定，第一條是民法第88條，另一條則是92條。



第88條：「意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。（第一項）當事人之資格或物之性質，若交易上認為重要者，其錯誤，視為意思表示內容之錯誤。（第二項）」



第92條：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。（第一項）被詐欺而為之意思表示，其撤銷不得以之對抗善意第三人。（第二項）」



法官：不存在詐欺之行為，但意思表示內容有錯誤，得撤銷



房仲將30年的老宅謊報屋齡為10算不算詐欺？在判決中法官認為因為於建築物的結構、面積、工法、原物料、人力物力等各項因素，屋齡的起算沒有一定的標準，再加上原告無法證明被告有故意欺瞞的情勢，因此認定本件訴訟不適用民法第92條的詐欺。



雖然不適用民法92條，但法官認為有民法88條意思表示錯誤的情況。民法規定，對於物的性質產生錯誤的意思表示，本質上屬於動機錯誤，表意人在其意思形成過程中，對於就其決定為某特定意思表示之物之性質，認識不正確，原不影響意思表示之效力，不在可以撤銷的情況，但如果所涉物的性質係交易上認為重要者，即得以同條第2項「其錯誤視為意思表示內容之錯誤」之規定，即得由表意人將其意思表示撤銷之。



因此在簽約時，仲介沒有向王男揭露此訊息，此與王男想像的「輕屋齡十年」有相當落差，而此「誤認」在一般社會交易上應認是重要事項，因此法官認為已經達到可以撤銷的情況，仲介必須返還價金給王男。



實務上要達到意思表示錯誤得撤銷的情況並不常見，法操提醒您買賣不動產時一定要睜大眼睛看清楚，蒐集完整的資訊再決定要不要買，謹慎評估才不會走了冤枉路。

本文經授權轉載自法操 黑心房仲賣30年屋謊稱10年，法官判撤銷交易返回價金！

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