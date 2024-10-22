自由廣場》國際視中如狼 藍白視中如娘

◎ 竹木一工

法國媒體《情報在線》（Intelligence Online）九月卅日報導揭露，中國現代國際關係研究院南亞研究所所長胡仕勝因簽證遭法國政府拒絕，而無法出席在法國舉辦的西藏研討會。《情報在線》九月廿三日也揭露另一起中國學者簽證遭拒的案件。情報單位向政府高層指出，這位學者與中國軍事研究有關，並指出，中國共產黨的宣傳策略日漸精細隱蔽，透過在法國舉辦越來越多議題敏感的研討會與會議，企圖影響學界，並推進中國論述。

在英國，《每日電訊報》九月一日報導，由於擔憂中國的影響，

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英國政府取消了英國大學開設的孔子學院的資助。現時約有卅間孔子學院活躍在英國大學校園內，它們假借為國際學生提供文化和語言課程，實際上充當中共的打手，壓制對北京的批評觀點；而英國軍情五處於六月廿四日會見英國廿四所大學校長，針對外國尤其是中國的間諜活動威脅提出警告。

除了英法，《美國之音》九月十三日報導，為了抗衡來自中國的威脅，阻止中國武力犯台，美國國會密集通過約卅項具有針對性的議案，包括禁用中國特定廠商的無人機、電池，及限制與中國特定生物科技公司的往來…。

美英法等強國對中國的「狼」心，深具警惕且著手制裁，反觀台灣的立法院卻由藍白聯手通過毀憲亂政法案，不讓政府總預算進入實質審查程序，中國亂台、空台的統戰企圖，全仗藍白代理執行，幫中國不戰而屈台灣之兵創造有利條件。國際視中如狼，藍白視中如娘，真是令人痛心。

（作者從商）

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