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自由廣場》在台扶植親中政權 萊斯讓藍白立委現形

2024/10/24 05:30

◎ 蔡敏雄

曾在布希政府時期擔任白宮國家安全顧問、國務卿，現任美國智庫「胡佛研究所」公共政策高級研究員的萊斯，在該所自製時事節目「非凡知識」訪談中，另在「外交事務」雜誌發表的專文中分別指出，中國脅迫台灣「他們不必佔領台灣，而是只要像是對香港ㄧ樣改變台灣的政治」，萊斯認為「中國可能會試圖對台灣施加強大壓力，讓台灣產生非常親中的政府，並逐步、實質地侵蝕其獨立意識」。萊斯也提及，民調顯示，七成台灣民眾不認為自己是中國人，而自認是台灣人，跟香港比較，這是ㄧ種非常不同與中國連結的方式。藍白立委癱瘓政府之舉，在萊斯的分析之下完全現形。

立院上個會期，藍白立委以多數暴力「假國會改革，真國會擴權」，所提法案違憲亂政、侵害人民權益、利中害台，逐步為中共攻佔立院。本會期藍白立委更橫行立院，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指控，藍白聯手搞民主政變，擴權之後，要搶錢修《財劃法》、沒收民權要修《選罷法》、摧毀憲政要修《憲法訴訟法》，繼續六次黨總預算，這就是癱瘓執政，這是民主政變！無所不用其極，摧毀自己的國家機制！如此明目張膽，萊斯言下的「非常親中政府」，已是隱約可見！

日本新首相石破茂內閣，儘管民意支持低迷，仍在組閣八天後就解散眾議院，進行改選，勇於接受選民檢驗。反觀，藍白立委，只會非理性癱瘓政府，卻畏縮，不循立委職權提出倒閣，進行改選。因為他們自知，悖離民意，危害台灣，人在台灣，心繫中國，將經不起選民檢驗，改選勢必被台灣人民唾棄！

（作者是同愛小兒科內科診所醫師）

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