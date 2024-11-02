話說李筱峰》台灣第一位女畫家陳進

她是台灣第一位女畫家、第一位前往日本學畫的女留學生、第一位台灣人的女性高中老師。也可能是台灣第一位接受剖腹生產的母親。

◎李筱峰

對台灣美術史有興趣的人，一定聽過「台展三少年」。

台灣第一位女畫家陳進。（取自貼文）

先別問是哪三位少年，先說一下「台展」，即「台灣美術展覽會」。1927年台灣總督府為了鼓勵台灣島內對美術的興趣，所舉辦的美術比賽活動（從這一年開始，每年在台灣舉行一次）。

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這次的台展，有一位正在東京女子美術學校學畫的台籍女學生，寄回了她的三幅作品〈姿〉、〈けし〉（罌粟花）、〈朝〉，結果三幅作品全都入選台展東洋畫部，與兩位台灣畫家林玉山、郭雪湖一起入選，其餘入選者皆為日籍畫家。因此他們被合稱「台展三少年」。這位少女，名叫陳進。

她是台灣第一位女畫家、第一位前往日本學畫的女留學生、第一位台灣人的女性高中老師。也可能是台灣第一位接受剖腹生產的母親。

1907年的今天，陳進出生於新竹香山的望族家庭。

她小時候其實並沒有學習過畫畫，直到進入台北第三高女（今台北中山女中前身），受到美術老師鄉原古統的影響，展現繪畫的才華。19歲第三高女畢業後，受到老師的鼓勵，前往東京女子美術學校學畫，出發前全校師生到台北車站送行，場面盛大。

「台展」展露頭角後，陳進從此創作不斷。她甚至經常被邀請擔任「台展」的審查員或評審。

陳進畫作《杵歌》，1932年作。（取自貼文）

除「台展」外，還有所謂的「帝展」，即日本文部省所舉辦的「日本帝國美術展覽會」，這是當時畫家最想得到的獎項，是日本美術界的最高榮譽，可代表一位畫家的藝術成就與地位。

1934年（昭和9年），陳進以大姊為模特兒所畫的〈合奏〉一幅畫，入選日本第15回「帝展」，並且獲得當時日本皇太后頒贈的石硯一座。陳進是當時第一位入選「帝展」的台灣女畫家。

入選「帝展」後，陳進回到台灣，在屏東擔任屏東高女（今屏東女中）的美術老師，她是第一位擔任高女教師的台灣女生。當時全台灣的美術老師，只有兩位是台灣人，除陳進之外，還有一位是藍蔭鼎。

陳進在屏東高女教書的日子，使她有更多機會接觸原住民，山地門附近部落原住民的生活，成為他創作的泉源。因此她有多幅描繪原住民婦女生活的作品。如1936年入選日本文部省美展的〈サンティモン社の女〉（山地門社之女）（今收藏於福岡亞洲美術館）、1938第一回府展無鑑查作品〈杵唄〉（即「杵歌」，見下圖）、1939第二回府展推選作品〈桑の實〉（桑果）…。

為求創作的精進，1938年陳進辭去屏東高女教職，再度前往日本專心創作，並參加各種展覽與比賽。

二戰後，她回台定居，並且才開始考慮婚姻大事，1946年（民國35年）陳進與蕭振瓊結婚，懷孕時已45歲，以剖腹的方式生下小孩，她可能是當時第一位接受剖腹生產的母親。

1958年，陳進首次於中山堂舉辦個展，計62件作品。之後，屢次與畫壇同好聯展。

1996年，獲頒「行政院文化獎」，為此獎成立以來的第一位女性藝術家。

1997年，她捐出「行政院文化獎」的獎金60萬元及個人積蓄40萬元，合計100萬元為獎學基金，設立「陳進藝術文化獎」鼓勵膠彩畫創作。

1998年3月27日陳進病逝，享年91歲。

#燦爛的星辰

【11月2日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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