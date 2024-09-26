自由開講》藍白一心癱瘓台灣，禍國殃民

◎史里

藍白聯盟此次退回的總預算，包括教育、衛福、國防武器購買、長照津貼、軍公教退休金、幼兒補助等關鍵項目，對國家安全與民生產生重大影響。這些預算的通過直接關係到台灣的國防能力、民生福祉，尤其在中國威脅日益加劇的當下，國防預算的阻擋更加危及國家安全。

立法院20日開議，立委高金素梅提案將「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」退回，最終立院表決以59位贊成、46位反對的票數下，將中央政府總預算退回程序委員會。 （記者羅沛德攝）

教育、衛福、國防、軍公教退休金與民生法案 全被擋下

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根據釋字第520號解釋，當行政與立法機關出現衝突時，應優先透過協商解決，如無法協商，應透過憲政機制處理。藍白聯盟此次退回預算的行為，無視這一憲政精神，給出的理由也是東西亂湊，甚至又違反憲法精神，明顯是以政治操作為目的，無理阻撓行政機關的施政權責。他們並非法盲，卻利用人數優勢與話術，意圖擴權，讓政府失能。

無視全民利益 還削弱了台灣的治理基礎

這些行為不僅無視全民利益，還長期削弱了台灣的治理基礎。藍白聯盟若真心認為政府無法施政，應依憲法程序進行倒閣，而不是以退回預算的方式癱瘓國家。這樣的行為顯示出他們並不願意負起政治責任，甚至不敢進行國會重選，而是利用無理杯葛擴大政治僵局，意圖拖垮台灣。

如果人民無法看透這些行為背後的目的，台灣將面臨一場漫長且危險的考驗。藍白聯盟的行徑顯然有計劃地癱瘓政府運作，阻止台灣進步。唯有全民警醒，抵制這類破壞性操作，才能捍衛台灣的民主與長期發展。

（作者為台南市市民）



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