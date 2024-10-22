自由開講》親愛的我們離婚吧！那財產怎麼分？

其實結婚與離婚都是「同一件事」，目的都是為了追求更好的生活，在我們短暫有限的人生中，離婚不僅涉及財產分配，更是人生旅程的一部分。（freepik.com）

◎王春木

在現今社會，離婚似乎已成常態。根據內政部的統計，111年國人離婚計5.1萬對，對多數家庭而言，房子是最有價值的財產，那麼離婚後，房子該如何分配呢？

配偶財產制有三種：「分別財產制」、「共同財產制」和「法定財產制」。前兩者的財產制必須去法院登記，法院登記婚姻財產制，太麻煩且不近台灣人的人情，所以絕大多數配偶都是「法定財產制」，無論婚前財產或婚後財產，都屬於取得或登記名義人所有。但如果不能證明為的婚後財產，推定為配偶雙方共有。

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當婚姻關係結束時，扣除婚姻關係存續中所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額應平均分配，不過因繼承或其他無償取得之財產，以及慰撫金均不能納入分配。例如：一方受贈與或因為繼承取得的房屋，另外一方是沒有資格分配的。

常有雙方當事人在離婚協議時提到，一方要把房產移轉給配偶，這個時間點在「離婚前」？或「離婚後」？其實都可以，只先把離婚協議（記得要有兩名證人）與登記公定契約擬好，由雙方簽名，並上面加註移轉不動產的附加條件，離婚後再以「配偶贈與」的原因送登記，這樣就可以免贈與稅、並得申請不課徵土地增值稅，如果怕移轉後，一方拒不會同辦理離婚登記，可以另外在地政登記的契約上註明：「附有負擔贈與的條件」，可為將來離婚訴訟的證據，若雙方是法定財產制，可以參考民法配偶剩餘財產分配請求權的相關規定，作為談判的依據，另外很多人會忘記房屋還有貸款的事，若房屋有跟銀行貸款，應該要先扣除債務，再分配才合理，但是若是雙方連帶保證、或聯名向銀行借款，需要先跟銀行商議這一部分，商議更換保證人或免除保證人責任。

實務上，最常爭議就是雙方對於房屋出資額的多寡，如果一方將自己的房子無條件送給配偶，那就是配偶的財產了，不在分配範圍內。如果是用自己的錢買房子，但是登記在配偶名下，這要看當時的約定，為什麼要登記在對方名下，在法院判例中通常會被視為配偶的財產，除非能夠證明是借名登記，須有相關的契約與金流來舉證。如果最終談判的結果，是各自持分一部分房屋成為共有，也可由一方補償他方房屋的金額，讓一方取得房屋產權，或是將房屋出售，各自依持分比例分錢。

如果是用自己的錢買房子，但是登記在配偶名下，這要看當時的約定，為什麼要登記在對方名下，在法院判例中通常會被視為配偶的財產，除非能夠證明是借名登記，須有相關的契約與金流來舉證。（freepik.com）

此外，協議除了財產分配、債務清理、未成年子女監護、探視、扶養等之外，大家常忘記一些事，務必請記得一併處理，例如:保險受益人的變更、合夥生意中，變更公司股東或負責人及股權轉讓、若有為他方做保證，要記得換保證人或解除保證。

其實結婚與離婚都是「同一件事」，目的都是為了追求更好的生活，在我們短暫有限的人生中，離婚不僅涉及財產分配，更是人生旅程的一部分。願所有人在離婚後，依然能夠在追求更美好人生的道路上昂首前行。

（作者為桃園市地政士公會理事長）



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