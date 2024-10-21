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黑熊學院》台灣人最不怕的三件事：地震、颱風，以及解放軍說要軍演？

​由於天災頻繁，台灣人對於地震、颱風和解放軍威脅幾乎是同樣的輕鬆應對態度，這樣的樂觀不可或缺，但也可能導致對實際威脅的忽視。 最重要的是，不僅應將預算花在刀口上、對軍事知識要有所了解，更要對國防發展有信心。
黑熊學院

黑熊學院

2024/10/21 21:20

◎黑熊學院

由於天災頻繁，台灣人對於地震、颱風和解放軍威脅幾乎是同樣的輕鬆應對態度，這樣的樂觀不可或缺，但也可能導致對實際威脅的忽視。

中國解放軍東部戰區14日凌晨發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（圖翻攝自中國解放軍東部戰區微博）中國解放軍東部戰區14日凌晨發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（圖翻攝自中國解放軍東部戰區微博）

當習近平的目標是「2027年具備拿下台灣的能力」，這樣的「有效期限」足以作為威脅的衡量指標。

此外，中國也相當擅長製造謠言，例如「發動萬台無人機攻陷台灣」的誇張論述對台灣人進行恐嚇。

在現代的軍事戰爭，無人機受到相當廣泛的關注，但也因此產生許多誤解與盲點。

台灣人最不怕的三件事：地震、颱風，以及解放軍說要軍演？（取自貼文）台灣人最不怕的三件事：地震、颱風，以及解放軍說要軍演？（取自貼文）

沈伯洋院長與台灣軍警戰術研究發展協會的常務理事 Peter ，針對近期的解放軍軍演與無人機進行分析，讓一般人不會被中國輿論戰牽著鼻子走。

◆中共這次軍演目的不單純？

1.演習時間太短啟人疑竇

此次中國軍演被宣稱是「跨軍種演習」，但持續時間不足24小時，是否真能完整演練各個軍種之間的協同作戰？其中的實際效果值得懷疑。

2.周邊動態的觀察是關鍵

Peter說，此次軍演的政治意涵仍大於實質意義。但到底真的是「僅有一天」跨軍種演習，還是為了掩護遼寧號艦艇編隊？

「同一天，遼寧號的船位從巴士海峽要往西太平洋移動。巴士海峽對中國來很重要，潛艦若要進入太平洋，巴士海峽就是非常重要的出口。」

遼寧號艦艇的動向，與這次演習的時間地點密切相關，這次軍演就可能是為了掩護其他軍事行動。

◆我們自己能做什麼？

但無論敵國軍演在打什麼算盤，我們都應該回頭想想台灣的準備做得如何。

「解放軍現在是有航空母艦的階段，那他們已經有遼寧號跟山東號兩艘航空母艦，新的福建號也已經出海進行測試。」這意味著它未來的飛機航程可以藉由航艦的支援，從台灣的東半部進行包圍。

在地理上「依賴東部」的防禦策略不再可靠，我們需要更全面的準備與應變計劃。

不僅是應審慎規劃東部的防禦設施和補給能力，尤其是花蓮港的運輸設施，是否足夠應對中國的潛在軍事行動？

◆無人機其實被「神化」了？

在烏俄戰爭我們看見人機的使用相當關鍵，但必須評估哪些無人機技術最適合台灣的防衛需求，而不是只想著要砸錢。

根據烏克蘭參謀本部的紀錄，烏俄戰爭到現在，烏克蘭軍隊用無人機摧毀的俄羅斯的各式載具數量是「兩萬五千七百輛」，主要應是輪型載具、地面的輪型載具或者是履帶載具。

另外，2023年數據顯示，俄羅斯平均每周有33輛戰車、37輛裝甲車和142個指揮所被烏克蘭的無人機摧毀。

「這聽起來好像很多，但烏克蘭每月消耗約一萬台無人機。」換算下來，其實成功率真的不算高。

◆簡單比較不同大小的無人機優缺點：

△大型無人機：速度太慢，容易被防空系統發現。
△小型無人機：無法成功越過台灣海峽，而且載重有限；在攻擊大型艦船時效果不佳。

「依烏克蘭的說法，他們的FPV無人機在戰爭初期時因為電池因素，擊殺的範圍僅三到五公里。這是小型的無人機。」假設台灣都買這種小型的無人機，適用範圍勢必只能在敵人登陸後。

「後來烏克蘭電池有所改進，可以擊殺二十公里以外的目標。」但這就適合台灣嗎？

台灣海峽最離中國最近的距離，是新竹的南寮到這個中國的平潭島，這個距離是一百二十六公里。

Peter分析：「無人機是個統稱，它功能有很多，但不是每架無人機都可以執行所有的任務。」

所以在選擇台灣需要的無人機的時候，最後還是要回到：真正的需求是什麼？威脅是哪些？針對這個威脅，要使用什麼樣的無人機？

此外，若拿無人機跟飛彈來比，飛彈的擊殺率絕對高於無人機。使用無人機的目的和任務必須清晰，不能盲目模仿其他國家。

◆無人機的平戰轉換

之所以會有「無人機」，歸根究柢就是為了三種任務：骯髒的任務、無聊的任務跟危險的任務。

那從台灣的角度去思考，台海作戰要考量可能風大，中間還相隔海峽之外，那台灣要發展無人機要有哪些優勢？

現階段我們應先搞清楚無人機的優勢與適合任務，可以從平時、戰時來思考。

△平時：我們可廣泛用於監視與情報收集，以應對人力資源不足的問題。
△戰時：利用AI技術提升效率，減少人員消耗。

◆台灣的軍事發展比大家想像得更堅強

在烏俄戰爭中，烏克蘭消滅了的30%的黑海艦隊不是只靠無人飛機，它其實是靠無人船、無人艦艇。

「台灣能這種無人船嗎？能在一個地方潛伏或自動返航，也有適航性，能待在海外長達一兩個禮拜的時間嗎？我要很驕傲地說，台灣有這個能力。」

Peter說，這些都是交互使用。「我平時也可以部署這樣的船舶，因為他沒有接收到攻擊指令。如果平時就部署、並且搭配監視用無人機，對海域就會有基本的控制能力。」

最重要的是，不僅應將預算花在刀口上、對軍事知識要有所了解，更要對國防發展有信心。

#黑熊學院
本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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