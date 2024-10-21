自由開講》國民黨議員雙重標準 阻撓台南房屋稅改革才是保護囤房大戶的真相

◎李勝雄

作為一名台南市民，我對國民黨台南市議會黨團的行為感到極度失望。今年1月初，國民黨議員一邊高調指控賴清德總統「炒房圖利財團」，卻在同時又公然反對台南市政府提出的《房屋稅徵收率自治條例》修正草案。這樣的雙重標準，令人不禁質疑，究竟誰才是真正在保護囤房大戶和開發商的利益？

今年1月初，國民黨議員一邊高調指控賴清德總統「炒房圖利財團」，綠營反諷是選情告急要護航轉移焦點。（資料照）

首先，國民黨議員聲稱賴清德在台南市長任內，藉新市政中心搬遷等計劃，協助親信炒房牟利。然而，他們卻一邊反對旨在抑制房地產投機的房屋稅改革草案。台南市政府提出的修正草案針對多屋族及長期空置的房屋進行稅率調整，這不僅符合中央政府推動居住正義的政策目標，也能夠有效將空置房屋推向市場，平衡房屋供需，減輕自住民眾的負擔。

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根據修正草案，擁有兩戶以下房屋者，稅率保持在3.2%，而持有五戶以上房屋的業主稅率將提高至4.2%，長期空置的房屋更是高達4.8%。這樣的設計，顯然是為了打擊囤房行為，讓房屋資源得以合理分配，減少市場上的投機炒作。但國民黨議員卻多次阻撓此項改革，並提出削弱修法版本的提案。他們聲稱為市民利益發聲，實際上卻是為那些掌握大量房產的少數人謀求特權。

再者，這些國民黨議員在批評賴清德「炒房」的同時，卻無法提供具體證據證明這些指控。他們所提出的都是模糊不清的說詞，毫無實質性證據。相比之下，台南市政府的房屋稅改革草案則是有理有據，旨在解決當前房市投機猖獗的問題。如此關鍵的政策，卻被國民黨議員以「增加市民負擔」為藉口阻擋，讓真正的居住正義無法落實。這樣的操作，不禁讓人懷疑他們是否更在意少數囤房大戶和開發商的利益，而非廣大市民的福祉。

特別令人無法理解的是，國民黨議員們聲稱房屋稅的調整將「增加市民負擔」，但他們卻沒有承認該草案的設計實際上保護了大多數市民，預計超過95%的台南市民不會受到此次稅率調整的影響。真正受到影響的是那些擁有多戶房產且將其閒置的投機者。這正是國民黨議員企圖掩蓋的事實，他們的反對並不是為了普通市民，而是為了保護囤房者的利益。

賴清德在總統候選人辯論會中自信地表示，他是三位候選人中唯一沒有炒房的候選人。國民黨議員以此為攻擊目標，企圖將之抹黑為「護航財團」的象徵，但卻在實際行動中拒絕任何有可能打擊房市投機的政策，這種言行不一的表現，只會讓他們的立場愈發可疑。

賴清德在總統候選人辯論會中自信地表示，他是三位候選人中唯一沒有炒房的候選人。（資料照）

綜合來看，國民黨議員一邊高喊著打擊炒房，一邊卻阻撓有力的房市改革政策，才是真正讓台南市民居住壓力持續增加的元凶。他們所謂的「替市民發聲」實則只是為囤房大戶和開發商護航，將房市投機的負擔轉嫁到普通民眾身上。作為市民，我呼籲大家看清真相，支持台南市政府的房屋稅改革，讓居住正義早日實現，讓台南成為一個真正適合居住的城市。

這才是所有市民應該關注的焦點，而不是被一些議員的抹黑言論所迷惑。唯有透過合理的稅制調整，才能夠確保房屋資源的公平分配，讓更多人有機會享有一個安居樂業的生活。

（作者為服務業，台南市民）

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