童話法律》我得到的遺產，必須分給配偶嗎？

結婚後，兩個人的財產怎麼算？如果雙方沒有特別約定，我們都預設為「法定財產制」，也就是按照法律規定來算。

黃郁真

很久很久以前，城裡住著一對兄弟。大家都認識弟弟—「阿里巴巴」，但你知道他哥哥「阿里山」嗎？

阿里山非常好野，阿里巴巴卻窮到快被鬼抓走，其實阿里山原本也沒什麼錢，但因為他娶了富商的女兒，婚後富商女兒從他老爸那邊繼承了一大筆遺產，並把錢拿給阿里山做生意，投資高山茶葉賺了很多錢。

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相反地，阿里巴巴的妻子則是一個出身窮苦的人，兩人加起來的財產只有一個茅舍跟三隻小毛驢，阿里巴巴會一大早趕著毛驢去森林中砍柴再去市集賣出，以此維生。

不過兩人的感情融洽，倒也快樂。你問我怎麼知道？茅舍的隔音不太好，街坊間謠傳常常會在奇怪的時間傳出奇怪的聲音。

富商女兒整個就不爽了，阿里山常出差談茶葉的生意，害她總是獨守空閨，一股寂寞難耐無處可發洩。

因此，她以奚落阿里巴巴夫妻為樂。「啊，又買了一棟大房子了，到底要請多少傭人呢？真的好困擾喔！」「真羨慕小叔你們不用煩惱這些，簡陋的茅舍不會有這種困擾呢，呵呵。」

有錢人的快樂往往是那麼的樸實無華且枯燥。

有錢人的快樂往往是那麼的樸實無華且枯燥。示意圖。（維基共享）

結婚後，兩個人的財產怎麼算？

如果雙方沒有特別約定，我們都預設為「法定財產制」，也就是按照法律規定來算。

此時雙方的財產會分成「婚前財產」跟「婚後財產」，由兩人各自擁有，但若離婚或其中一方死亡時，雙方可能會進行剩餘財產分配，這時候就有可能會分到對方的「婚後財產」。

例如太太為了讓丈夫無後顧之憂的在外工作，而專職從事無償的家事工作，導致她的婚後財產完全沒增加，離婚時太太什麼都沒有，丈夫卻可以拿走全部自己婚後工作賺的錢，未免不太公平。

我們認為丈夫婚後賺的錢，應該也有太太的份，因此，剩餘財產分配就讓她可以開口要丈夫的婚後財產。

富商女兒得到的遺產，一定要分給阿里山嗎？

答案是：不用。雖然剛剛說在特定情形，婚後財產可能要分給配偶，但遺產是個例外。

就算這份遺產是婚後才獲得的財產，但因為富商女兒獲得遺產單純是因為有個富商爸爸，與阿里山對家庭的貢獻無關，所以不屬於剩餘財產分配的範圍。

也就是說如果離婚，阿里山也沒有權利可以分到這筆遺產，之所以可以用來做生意是因為富商女兒自願贈與唷！

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