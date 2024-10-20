自由開講》從摜蛋之爭 看中國肅殺之風

◎廖明輝

「摜蛋」這個名詞在台灣可能並不為人熟知，但在中國大陸，尤其是江蘇地區，這款撲克牌遊戲已然成為一種全民娛樂。摜蛋的起源可以追溯至江蘇淮安，這種撲克牌玩法，玩家需要四人結隊競賽，透過策略和默契取勝。由於簡單易學、娛樂性強，很快便在江蘇和周邊省份流行開來。隨著時間的推移，摜蛋不僅成為一種休閒活動，更融入當地的社交文化。

「摜蛋」這個名詞在台灣可能並不為人熟知，但在中國大陸，尤其是江蘇地區，這款撲克牌遊戲已然成為一種全民娛樂。（路透社）

然而，摜蛋的流行卻引發中國官媒的強烈反應。上週，《北京青年報》連續三天發表評論，以「警惕摜蛋沉迷助長消頹之氣」、「全民摜蛋的躺平之風該管管了」、「亟須破除摜蛋編結的圈子文化」為題，對「全民摜蛋」風潮進行猛烈批判。認為摜蛋已從單純的休閒活動演變成助長消極、躺平心態，並且助長圈子文化的蔓延。《北京青年報》的評論直指摜蛋沉迷現象，將導致社會活力喪失，導致年輕人拼搏精神在無休止的摜蛋中消退，是逃避之風也是頹廢之風。

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不過，與《北京青年報》不同，江蘇《新華日報》則發表題為《摜蛋的打與被打》文章，直指摜蛋僅僅是一種休閒方式，不應被過度解讀或政治化。認為無論是摜蛋還是其他流行娛樂方式，只要不涉及原則性問題或違反道德底線，均不應被強加批判。《新華日報》的立場得到包括成都紅星、湖南紅網、山東新黃河等多家地方媒體的支持，這些媒體相繼發表文章，聲援《新華日報》對摜蛋文化的寬容態度。

從摜蛋之爭中，可以看到中共在三中全會之後，可能重啟「楓橋經驗」的某種肅殺之風。「楓橋經驗」強調依靠群眾解決問題，在基層化解矛盾，是中共治理體系的重要一環。這種治理方式將帶來更嚴苛的社會氛圍，對於一切可能被視為「躺平」、「消極」的文化現象進行嚴厲打擊。

總結來看，摜蛋的「打」與「被打」，反映當前中國社會經濟形勢變化劇烈，以及地方與中央在社會治理的理念上公開碰撞。如何在多元化社會中保持社會活力與創造力，而不陷入過度管控和道德批判的陷阱，是當前中國所面臨的重要課題。而摜蛋之爭，或許正是一場更大風暴形成之前的徵兆。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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