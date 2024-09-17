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自由開講》恐懼籠罩下的真相：人人自危！

2024/09/17 09:39

◎張翔翔

中共透過設置模糊的法律紅線，讓人無法確定哪些行為或言論會觸犯禁忌，逼迫民眾進行自我審查。這種不確定性使得人們在言行上更加謹慎，避免碰觸到可能引發懲罰的邊界，此做法讓民眾時刻處於自我監控的狀態，無法表達自身觀點，削弱社會的言論自由與多樣性。

中共透過設置模糊的法律紅線，讓人無法確定哪些行為或言論會觸犯禁忌，逼迫民眾進行自我審查。（美聯社）中共透過設置模糊的法律紅線，讓人無法確定哪些行為或言論會觸犯禁忌，逼迫民眾進行自我審查。（美聯社）

恐懼中的生活：權力的隱形控制

模糊的紅線讓人們生活在恐懼之中，不確定感帶來的壓力，加深民眾對權力的恐懼，不敢隨意表達自身對事物的看法，使其自我審查，深怕一不小心觸犯中共的法律紅線；礙於無法確定行為後果，而選擇保守行事，避免自己成為中共當局的「眼中釘」，而這正是中共所期望達到的控制效果。

改變行為與思想的工具

藉由製造持續的緊張與不安，中共試圖改變人民的行為與思想。這種環境下，人們不僅在行為上更加謹慎，在思想上也逐漸將權力的規範與限制內化，彷彿不表態是出於自願，而非壓力下的選擇。此種心理壓力，讓人們不自覺地適應並接受官方的意識形態，而過程則達到中共預期的控制效果—鞏固權力及對全面控制社會。

殺雞儆猴：懲戒與權威的展示

中共透過懲罰個別挑戰權威者，以「殺雞儆猴」的方式向更大整個社會傳遞權威信息，這些個案被放大宣傳，使大眾明白違背權威的後果嚴重，讓人民選擇順從。懲戒行為不僅是對個人的打擊，更是對整個社會的震懾，強化中共的政治控制與威信。

權力的鞏固：從恐懼到順從

透過上述手段，中共逐步將社會導向權力高度集中的狀態。恐懼、模糊的規範與不安的環境，最終讓人民不敢挑戰權威，內化權力要求，維持中共的統治，鞏固其在社會中的權力地位，藉此有效控制民眾的行為與思想。

結論：恐懼與權力的深層控制

中共透過設置「模糊」紅線與製造恐懼，成功地在社會中建立一套「隱形」的控制機制，並利用不確定性的紅線，讓人民無法確定何時會觸碰到法律禁忌，而選擇噤聲，最終改變民眾的行為與思想。長期累積的壓力，最終將恐懼轉化為順從，鞏固中共的權力，並使其得以在未來持續有效地掌控社會。然而，控制言論與思想的同時，雖可「暫時」維持社會穩定，卻也削弱個人自由與社會的多樣性，當有領頭羊出面抗爭，恐造成嚴重後果，呼籲中共當局應重視人民的獨特性，讓民眾保有個人獨立思考的空間，避免衍生後遺。

（作者為學生

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